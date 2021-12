Przydacz o sytuacji na granicy: na tym etapie nie ma konieczności wzywania wsparcia ze strony sojuszników

Na tym etapie nie ma konieczności wzywania wsparcia ze strony sojuszników - powiedział wiceszef MSZ Marcin Przydacz, odnosząc do sytuacji na granicy z Białorusią. Mamy nadzieję, że nie będzie to eskalowało do sytuacji, w której trzeba będzie korzystać z art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego - dodał.

Przydacz mówiąc o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy podkreślił na piątkowej konferencji prasowej, że "nie ma na tym etapie konieczności wzywania wsparcia ze strony sojuszników". "Jeśli taka konieczność będzie, to mamy oczywiście tą możliwość i to w ramach kontaktów dyplomatycznych, to zapewnienie od strony sojuszników otrzymujemy bardzo często" - zaznaczył wiceszef MSZ.

Według niego, "na tym etapie większość naszych partnerów raczej chciałoby się pojawić tutaj w Polsce celem nie tyle wsparcia, co także zdobycia pewnych nowych doświadczeń". "Na przykład partnerzy z państw bałtyckich, rzeczywiście tutaj Estończycy przysyłają wsparcie, ale jednocześnie w naturalny sposób chcą w ramach tej operacji zdobyć pewne doświadczenie bojąc się, że podobne sytuacje mogą mieć miejsce na ich granicach" - powiedział wiceminister.

Odnosząc się do art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego zgodnie, z którym każde państwo członkowskie NATO może wystąpić o konsultacje z innymi państwami członkowskimi, jeśli uważa, że zagrożona jest jego integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo Przydacz powiedział: "Mówiliśmy o tym wielokrotnie, że jeśli będzie konieczność skorzystania z tego artykułu, to mamy tutaj pełne poparcie". "30 członków NATO w ramach Rady Północnoatlantyckiej wyraziło solidarność z Polską, wyraziło pełne wsparcie, jeśli będzie ku temu konieczność" - podkreślił wiceszef MSZ.

"Mamy nadzieję, że nie będzie to eskalowało do takiej sytuacji, w której będzie trzeba korzystać z artykułu 4" - dodał Przydacz.

Ale - jak dodał - "tak, jak mówię, my jesteśmy zainteresowani tym, aby utrzymać spokój i pokój w tej części Europy". "I to naprawdę nie jest moment na pewnego rodzaju prowadzenie wyścigów z opozycją, czy z częścią mediów (...) chodzi o to, aby utrzymać polską granicę w spokoju, ale też, aby zdeeskalować tę sytuację na Wschód od naszych granic" - powiedział wiceminister.

Wiosną br. gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. UE i państwa członkowskie podkreślają, że to efekt celowych działań reżimu Alaksandra Łukaszenki, który wykorzystuje migrantów w odpowiedzi na sankcje.

Od 2 września do 30 listopada, w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego, obowiązywał stan wyjątkowy.

Od 1 grudnia do 1 marca w pasie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy czy miejscowi przedsiębiorcy. Zgodnie z nowelizacją prawa, która umożliwiła wprowadzenie tego zakazu, na czas określony i na określonych zasadach, komendant placówki SG będzie mógł zezwolić na przebywanie na tym obszarze również innych osób, w szczególności dziennikarzy.

Zakaz wprowadzono w 183 miejscowościach w województwach podlaskim i lubelskim przylegających do granicy z Białorusią.