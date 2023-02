Przydacz o wizycie Bidena: dominować będzie wymiar relacji dwustronnych

Podczas wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Polsce dominującym będzie wymiar relacji dwustronnych - oświadczył w poniedziałek w rozmowie z PAP.PL szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Joe Biden we wtorek i środę będzie przebywał w Polsce. W poniedziałek prezydent USA w Kijowie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz pytany w rozmowie z PAP.PL, czy podczas wizyty prezydenta Bidena w Polsce przewidziane jest także trójstronne spotkanie prezydentów USA, Polski i Ukrainy, powiedział, że w tej chwili nie jest ono planowane.

"Jest (planowane) spotkanie dwustronne, polsko-amerykańskie" - oświadczył Przydacz. "Wymiar dwustronnych relacji polsko-amerykańskich będzie dominujący" - dodał.

Jak podkreślił prezydencki minister, "Joe Biden przyjeżdża do Polski także z przesłaniem do Polaków, z podziękowaniem dla polskiego rządu, prezydenta i społeczeństwa za to wszystko, co zrobiliśmy w ostatnich miesiącach dla utrzymania stabilności w tej części świata, ale też za zwykłe ludzkie wsparcie, jakie przekazaliśmy naszym ukraińskim sąsiadom" - powiedział.

Minister Przydacz odniósł się także do kwestii planowanego przez USA wzmocnienia i uszczelnienia sankcji wobec Rosji.

Jak mówił, Polska jest od początku zwolenniczką sankcji wobec Rosji. "Kolejne kilka pakietów sankcyjnych na poziomie UE i G7 doprowadziły do sytuacji, w której Rosja zaczyna mieć już zadyszkę gospodarczą - podkreślił Przydacz.

Polityk zwrócił także uwagę, na konieczność uszczelnienia sankcji. "Następny pakiet sankcyjny powinien je zacieśniać tak w kontekście energetycznym, bo przecież to węglowodory są głównym czynnikiem zasilającym budżet rosyjski, jak i w zakresie wysokich technologii, bo rosyjska armia oparta jest także o import technologii z państw rozwiniętych. Gdy te możliwości się odetnie, Rosjanom będzie trudniej prowadzić operacje militarne" - wskazał.

Jego zdaniem ważne jest także wpływanie na rosyjski sektor bankowy i dóbr luksusowych. Podkreślił, że Polska apelowała o odcięcie Rosji od systemu SWIFT czy o ograniczenie importu diamentów. "Czwarty ważny punkt, o którym mówi zarówno premier (Mateusz) Morawiecki, jak i prezydent (Andrzej) Duda, to kwestia konfiskaty rosyjskich dóbr zamrożonych w europejskich bankach. Te pieniądze mogłyby być przeznaczone na wsparcie Ukrainy i jej odbudowę" - dodał.

