Przydacz o wsparciu militarnym Ukrainy przez Niemcy: jaskółka zmiany

Jest już delikatna jaskółka zmiany; do tej pory rząd w Berlinie dość zachowawczo podchodził do tej sytuacji - powiedział w sobotę wiceszef MSZ Marcin Przydacz, odnosząc się do decyzji Niemiec o wysłaniu Ukrainie broni przeciwpancernej i rakietowych systemów przeciwlotniczych.

O kolejnym kroku wsparcia militarnego Ukrainy w sobotę wieczorem poinformował kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Zgodnie z jego zapowiedzią Niemcy mają wysłać na Ukrainę 500 rakietowych systemów przeciwlotniczych Stinger i 1000 sztuk broni przeciwpancernej.

"Do tej pory rząd w Berlinie dość zachowawczo podchodził do tej sytuacji, mam nadzieję, że to wystąpienie, te rozmowy przyniosą zmianę i jest już delikatna jaskółka zmiany, bo kanclerz Scholz opublikował informację, że strona niemiecka w małej, ale jednak, części przekaże uzbrojenie dla walczącej Ukrainy" - powiedział w TVP Info wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

"Rozmowy były dość długie, wspólnie z panem premierem Morawieckim do Berlina udał się prezydent Litwy; wspólnie apelowaliśmy do strony niemieckiej o większą aktywność, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy - nie tylko to humanitarne" - zaznaczył. Jak podkreślił, dziś Ukraina walczy o swoją niepodległość, a walki są bardzo krwawe, ponieważ przesuwają się do miasta, do Kijowa. "I to wsparcie (zbrojne) potrzebne jest już dziś" - podkreślił.

Wskazał, że rozmowy w Berlinie "dotyczyły też kwestii sankcyjnych". "Tutaj nie doczekaliśmy się niestety twardego zapewnienia strony niemieckiej, że będzie popierać odłączenie Rosji od SWIFT-u, ale też nie było zupełnego zaprzeczenia. Myślę, że na zasadzie +kropla drąży skałę+ należy starać się rozmawiać ze stroną niemiecką, przekonywać" - powiedział.

"Są pierwsze sygnały. Minister spraw zagranicznych Niemiec opublikowała informację, że strona niemiecka pracuje aktywnie nad oszacowaniem ewentualnych strat dla swojej gospodarki" - przekazał Przydacz. "Bądźmy dobrej myśli" - mówił.

Wiceszef MSZ podkreślił, że nacisk na Niemcy w sprawie sankcji powinien pochodzić nie tylko ze strony polskiego rządu, "ale i z polskiej opozycji".

Według niego szczególnie ważne jest odcięcie Rosji od systemu SWIFT, ponieważ spowoduje to - w jego ocenie - "śmierć systemu bankowego Rosji". Przydacz mówił, że na tym systemie opiera się rosyjska gospodarka. "Wszystkie te przelewy za gaz, za ropę - do samej UE w zeszłym roku wyeksportowała gaz, ropę i produkty ropopodobne za 130 mld dolarów; za węgiel - 4 mld dolarów" - powiedział.

Ocenił, że odcięcie Rosji od SWIFT-u "to jest ten sygnał, który może spowodować, że Władimir Putin zmieni decyzję, zaprzestanie tych agresywnych walk, zaprzestanie uderzania na Ukrainę". Zaznaczył, że to uderzenie nie dotyczy tylko systemów wojskowych i infrastruktury, bo zdjęcia i nagrania pokazują, że jego ramach domy cywilne atakowane są "w sposób absolutnie barbarzyński".

W sobotę premier Mateusz Morawiecki i prezydent Litwy Ginatas Nauseda spotkali się w Berlinie z kanclerzem Niemiec. Tematem spotkania było wprowadzenie twardych sankcji na Rosję oraz możliwe formy pomocy dla Ukrainy. Polski premier podkreślał, że chciał spotkać się z Scholzem, by przekonać go, że Europa musi szybko przyjąć "miażdżące" sankcje. Jak przekazywał potem rzecznik rządu Piotr Müller, chodzi m.in. o odcięcie Rosji od systemu SWIFT oraz innych systemów finansowych i bankowych, a także zamknięcie możliwości dostaw tamtejszego gazu, ropy oraz węgla do Europy. "Kanclerz Niemiec nie odpowiedział nam, czy zgadza się na pakiet sankcji, nie odniósł się wprost do żadnego ich elementu, powiedział jedynie, że trzeba przyjąć wszelkie niezbędne sankcje" - podkreślił po spotkaniu Müller.