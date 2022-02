Przydacz: organy UE powinny jak najszybciej zebrać się, by zatwierdzić sankcje wobec Rosji

Jak najszybciej powinny zebrać się organy Unii Europejskiej - Rada Europejska lub Rada do Spraw Zagranicznych - by zatwierdzić listę sankcji wobec Rosji - powiedział wiceszef MSZ Marcin Przydacz. "Wierzę, że tutaj będzie pełna jedność, Polska nad tym pracuje" - dodał.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w poniedziałek dekret o uznaniu separatystycznych "republik ludowych" w Donbasie - Donieckiej i Ługańskiej. Putin i przywódcy separatystów w Donbasie podpisali też umowy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z Rosją. W opublikowanej w nocy odezwie do narodu ukraińskiego prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Kijów kwalifikuje uznanie przez Rosję niepodległości dwóch "republik" jako naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej państwa ukraińskiego.

"Wojna toczy się na Ukrainie od 2014 roku; do tej pory Rosja zasłaniała się rzekomymi separatystami, mówiąc, że to lokalni górnicy i traktorzyści walczą o niepodległość Donbasu, dzisiaj nadaje swoim działaniom pozór takiej pseudolegalności. Te wojska były już w Donbasie od wielu lat, choć w ostatnich tygodniach ich obecność się mocno zwiększyła" - powiedział Przydacz w TVP Info.

Podkreślił, że uznanie przez Rosję niepodległości separatystycznych "republik" oraz rozkaz o wysłaniu tam sił rosyjskich to jawne i oczywiste naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy. "To jawne złamanie prawa międzynarodowego, a także Porozumień Mińskich - Rosja po raz kolejny łamie porozumienia, które sama kiedyś podpisała. Nawoływała bardzo intensywnie do przestrzegania tych porozumień, a kiedy było to na rękę Władimirowi Putinowi, po prostu je złamała" - mówił wiceminister.

"Mamy do czynienia z naruszeniem granic suwerennego państwa, mamy do czynienia z sytuacją bardzo niebezpieczną - tam cały czas toczą się działania zbrojne, strona rosyjska atakuje" - stwierdził.

Przydacz podkreślił również potrzebę nałożenia na Rosję poważnych sankcji. "Pan premier bardzo aktywnie pracuje nad tym, żeby jak najszybciej zebrały się ciała europejskie, żeby zatwierdzić wcześniej już przygotowane listy sankcyjne" - zaznaczył. Dodał, że UE powinna pilnie zebrać się w formule Rady Europejskiej lub Rady do Spraw Zagranicznych, by zatwierdzić sankcje.

"Wierzę, że tutaj będzie pełna jedność, Polska nad tą jednością pracuje i będzie się tutaj za nią opowiadała; mam nadzieję, że nasi zachodni partnerzy będą w stanie twardo odpowiedzieć" - podkreślił.

"Władimir Putin będzie liczył na to, że podzieli Europę, że uda się rozbić tę jedność, i przy pomocy różnego rodzaju działań będzie starał się ją rozbijać. Ja cały czas wierzę, że skoro tak dużo mówi się na zachodzie Europy o wartościach, o prawie, o prawie międzynarodowym, o rządach prawa, to nie możemy jako Unia Europejska przejść nad tym, co się dzieje, do porządku dziennego" - powiedział.

Wiceszef MSZ dodał, że Rosja już wprowadziła wojska na uznany międzynarodowo obszar Ukrainy, i w związku z tym powinno się zastosować przewidziane na taki rozwój wydarzeń sankcje. "Tylko twarde sankcje są w stanie zatrzymać Putina. Jeśli tych sankcji nie będzie, to w moim przekonaniu może to tylko go rozochocić" - oświadczył.