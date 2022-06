Przydacz: poparcie kandydatury Ukrainy do UE to dobry sygnał

Jako bardzo dobry sygnał określił wiceszef MSZ Marcin Przydacz poparcie przez przywódców Francji, Niemiec, Włoch i Rumunii przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE.

W czwartek z wizytą do Kijowa przybyli prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Włoch Mario Draghi i prezydent Rumunii Klaus Iohannis. Poparli oni natychmiastowe nadanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej.

"To jest bardzo dobry sygnał, to krok, do którego Polska bardzo długo zachęcała wszystkie państwa UE, także te, które były sceptyczne" - powiedział Przydacz w Polsat Info. Dodał, że to zmiana, "zwłaszcza jeżeli chodzi o Francję i Niemcy".

"Dobrze, że taki sygnał się pojawia, pozostaje pytanie, czy jeszcze na przestrzeni najbliższych dni u niektórych polityków nie pojawią się pomysły, żeby obwarować to jakimiś dodatkowymi warunkami" - zaznaczył. "Mamy nadzieję, że to nie będzie ostatni krok" - dodał wiceminister.