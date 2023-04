Przydacz: prezydent Duda wraz z małżonką podczas wizyty w Rzymie oddadzą hołd Janowi Pawłowi II

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką podczas wizyty w Rzymie udadzą się do Bazyliki św. Piotra, do grobu Jana Pawła II, gdzie złożą wiązankę kwiatów, oddając hołd tej historycznej postaci - mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przed wylotem do Włoch.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Minister Przydacz podczas briefingu przed wylotem wskazał, że prezydent Duda wspólnie z przedstawicielami Polskiego Komitetu Olimpijskiego, wybitnymi polskimi sportowcami odbierze ogień olimpijski, w związku z organizowanymi w tym roku w Krakowie Europejskimi Igrzyskami Olimpijskimi.

"Mam nadzieję, że to będzie duże, sportowe wydarzenie. To także i wydarzenie promujące pokój i współpracę między pokojowo nastawionymi narodami. W związku z tym została podjęta decyzji, na poziomie Federacji Europejskich Komitetów Olimpijskich o tym, że w tych igrzyskach nie wezmą udziału sportowcy z państwa agresora - z Rosji i z Białorusi" - mówił prezydencki minister.

Jak dodał, dzisiejsze wydarzenie w Rzymie będzie miało charakter symboliczny. Wśród sportowców, którzy mają towarzyszyć prezydentowi, Przydacz wskazał Roberta Korzeniowskiego oraz Anitę Włodarczyk.

Przydacz zaznaczył, że przed tym wydarzeniem - z uwagi na to, że w niedzielę minęła 18. rocznica śmierci Jana Pawła II, prezydent Duda uda się do Bazyliki św. Piotra. "Do grobu Jana Pawła II, gdzie wspólnie z małżonką złoży wiązankę kwiatów, oddając hołd tej postaci, postaci historycznej. Mając oczywiście również na uwadze całą dyskusję, która toczy się w Polsce wokół postaci Jana Pawła II" - mówił prezydencki minister.

Jak dodał, prezydent w "naturalny sposób dał wyraz swojemu stosunkowi do postaci Jana Pawła II, wyświetlając parę tygodni temu ikonografikę Jana Pawła II na Pałacu Prezydenckim".

"Dla pana prezydenta jest to - jak myślę (także) dla zdecydowanej większości Polaków - postać wybitna pod względem historycznym, ale też jako przywódca religijny. Temu również da wyraz dzisiejsza wizyta prezydenta w Bazylice św. Piotra, na grobie Jana Pawła II" - dodał prezydencki minister.