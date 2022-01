Przydacz: przewodnicząc OBWE chcemy tworzyć platformę do dyskusji

Tworzenie platformy do dyskusji dla różnych państw, często ze sobą zwaśnionych - to według wiceszefa MSZ Marcina Przydacza jeden z głównych priorytetów Polski jako kraju przewodniczącego od 1 stycznia 2022 r. OBWE.

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz był w poniedziałek pytany w "Sygnałach dnia" w Programie Pierwszym Polskiego Radia o priorytety Polski jako kraju, który od 1 stycznia 2022 r. przewodniczy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej.

"Warto podkreślić fakt, że te kilkadziesiąt państw zaufało Polsce. OBWE to jest jedyna organizacja, która skupia tak zwany wschód z zachodem, to organizacja skupiająca wszystkie państwa od Vancouver w Kanadzie po Władywostok na Dalekim Wschodzie, ale także państwa Azji Centralnej, Rosji, Europy Zachodniej" - mówił Przydacz. "Wszystkie te państwa na zasadzie konsensusu jednomyślnie wybrały Polskę na swoje przewodnictwo; to też pokazuje siłę polskiego stanowiska i polskiej dyplomacji" - zaznaczył.

Wiceszef MSZ przekonywał, że przewodnictwo w OBWE to wchodzenie w rolę mediatora, tworzenie platformy do dyskusji między różnymi, często zwaśnionymi stronami. Zaznaczył, że choć "nasze priorytety co do polityki wschodniej się nie zmieniają", rola w OBWE będzie przede wszystkim rolą mediatora.

Dodał, że naszym priorytetem będzie też tematyka bezpieczeństwa na wschód od naszych granic. "W naturalny sposób tematyka wokół Ukrainy będzie tutaj dominować, kwestia Donbasu, ale także mam nadzieję rozmawiać o Krymie, jeśli Rosja jest gotowa" - mówił Przydacz. "Jeśli Rosja ma oczekiwania wobec zachodu, to także świat zachodni ma oczekiwania wobec Rosji" - dodał.

Kolejnym priorytetem będzie kwestia wychodzenia gospodarek wszystkich państw z "covidowej zadyszki". W opinii Przydacza niestabilna sytuacja na rynku energetycznym ma bowiem także związek z Covidem.

1 stycznia 2022 r. formalnie rozpoczęła się roczna prezydencja Polski w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau przez rok będzie sprawował funkcję Przewodniczącego OBWE (Chairperson in Office).

Priorytetem polskiej prezydencji będzie aktywne zapobieganie i łagodzenie konfliktów oraz sytuacji kryzysowych - zapowiedział Rau podczas grudniowej Rady Ministerialnej OBWE w Sztokholmie. Na spotkaniu podsumowano roczną prezydencję Szwecji i przekazano przewodnictwo Polsce.

OBWE skupia 57 państw, w których mieszka ponad miliard ludzi. Oprócz krajów europejskich, do Organizacji należą USA, Kanada, Mongolia oraz położone w Azji Centralnej państwa powstałe po rozpadzie ZSRR: Uzbekistan, Kazachstan, Tadżykistan, Kirgistan i Turkmenistan.

Geneza Organizacji wywodzi się z Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Helsinkach w 1975 r. Formalna decyzja o przekształceniu KBWE w OBWE została podjęta podczas szczytu w Budapeszcie w 1994 r. Prace OBWE koncentrują się na trzech wymiarach: polityczno-wojskowym, ekonomiczno-środowiskowym oraz ludzkim, które wspólnie tworzą unikalną dla OBWE wszechstronną koncepcję bezpieczeństwa.