Przydacz: rozpoczynamy przygotowania do szczytu NATO w Wilnie; najważniejsza jest adaptacja Sojuszu do aktualnych wyzwań

Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem to etap przygotowań do szczytu w Wilnie; najważniejsza jest adaptacja Sojuszu do aktualnych wyzwań - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Prezydent Duda rozpoczyna w środę swoją czterodniową międzynarodową podróż: odwiedzi Brukselę, Londyn i Monachium.

W środę w Kwaterze Głównej NATO Duda spotka się z sekretarzem generalnym Sojuszu Jensem Stoltenbergiem. Jak mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej przed wylotem, w ten sposób rozpoczynają się przygotowania agendy na zbliżający się szczyt NATO w Wilnie.

"Jasnym jest, że to, co dla nas dzisiaj najważniejsze to adaptacja Sojuszu do aktualnych wyzwań bezpieczeństwa. Chcemy już dziś zacząć pracę dyplomatyczną, która pozwoli na wypracowanie w przyszłości dobrych decyzji z perspektywy bezpieczeństwa państwa polskiego i całej wschodniej flanki NATO" - mówił Przydacz.

Oczywistym kontekstem rozmów - podkreślił - jest wojna na Ukrainie. "Będziemy rozmawiać także o przyszłości relacji struktur euroatlantyckich z Ukrainą" - zapowiedział.

Również w środę prezydent odbędzie wideokonferencję z prezydent Słowacji Zuzaną Czaputovą i prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Jak mówił Przydacz, rozmowa ta ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Kolejnym przystankiem na trasie polskiego prezydenta będzie Londyn. W czwartek Duda spotka się z premierem Rishi Sunakiem, a w piątek przed południem w Pałacu Buckingham z królem Wielkiej Brytanii Karolem III.

"Wielka Brytania jest dla nas ważnym partnerem i sojusznikiem" - powiedział prezydencki minister. Zwracał przy tym uwagę, że Wielka Brytania niedawno podjęła decyzję o wzmacnianiu sprzętowym i osobowym wschodniej flanki NATO. "Będziemy kontynuować te działania" - dodał.

W piątek Duda uda się do Monachium, gdzie weźmie udział w 59. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Zdaniem Przydacza, to jedno z ważniejszych wydarzeń na mapie światowej debaty o bezpieczeństwie.

W Monachium odbędzie się też spotkanie w formule Trójkąta Weimarskiego. "To wspólnie w tym kręgu dyskutowaliśmy o wsparciu sprzętowym dla Ukrainy, chociażby w kontekście koalicji na rzecz przekazania czołgów Leopard (...). Chcemy, aby te działania przyspieszyły, bo sytuacja na froncie odpierania rosyjskiej agresji jest coraz bardziej skomplikowana" - zaznaczył Przydacz.

W sobotę rano Duda spotka się z prezydentem elektem Republiki Czeskiej Petrem Pavlem. Jak zapowiedział szef BPM, przywódcy będą rozmawiać o bezpieczeństwie. Jak dodał, to będzie pierwsze bezpośrednie spotkanie, a prezydent-elekt Czech wiele lat pracował jako jeden z najwyższych oficerów NATO w Brukseli i ma doskonałe doświadczenie NATO-wskie.

Tego samego dnia prezydent spotka się z premierem Królestwa Norwegii Jonasem Gahrą. Prezydencki minister zapowiedział, że w rozmowie pojawi się temat bezpieczeństwa energetycznego, którego - jak mówił - Norwegia jest dostarczycielką.

Przydacz przypomniał, że w następnym tygodniu wizytę w Polsce złoży prezydent USA Joe Biden. "Warszawa w następnym tygodniu stanie się centrum światowej dyskusji o bezpieczeństwie" - oświadczył. Podczas wizyty amerykański prezydent spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, z liderami Bukaresztańskiej Dziewiątki i wygłosi przemówienie przed rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę.