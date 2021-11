Przydacz: to, czy zostaną zamknięte kolejne przejścia graniczne, zależy od Białorusi

To, czy kolejne przejścia graniczne zostaną zamknięte, zależy tak naprawdę od Białorusi. Polska jako partner handlowy chciałaby, aby handel mógł funkcjonować, ale to wszystko zależy od bezpieczeństwa na granicy - powiedział wiceszef MSZ Marcin Przydacz po spotkaniu w BBN.

Rano w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się kolejna narada sztabu kryzysowego ws. sytuacji na granicy z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, a także m.in. szefów MSWiA, MON, MSZ i służb.

Przydacz zapytany na konferencji prasowej po spotkaniu o kwestię kolejnych sankcji gospodarczych, które mają być nałożone na Białoruś, zaznaczył, że piąty pakiet sankcji został przyjęty, a w tej chwili są doprecyzowane konkretne zapisy tego dokumentu.

"Sytuacja na granicy - to niebezpieczeństwo, które obserwowaliśmy wokół przejść granicznych - spowodowała konieczność zamknięcia tego przejścia (w Kuźnicy). My jesteśmy absolutnie zdeterminowani do tego, żeby zabezpieczyć polską granicę. Jeżeli sytuacja będzie eskalowała, to będzie konieczne zamykanie kolejnych przejść granicznych" - powiedział Przydacz.

Dodał, że to zależy tak naprawdę od strony białoruskiej. "Jeśli zakończy tę hybrydową operację wobec Polski, to Polska jako partner handlowy - nie tylko w regionie, ale także i dla dalszych partnerów, europejskich i azjatyckich - chciałaby, a by ten handel mógł normalnie funkcjonować, ale to wszystko będzie zależało od bezpieczeństwa na granicy" - podkreślił wiceszef MSZ.

Mówił również, że działania dyplomatyczne w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią skierowane będą do wszystkich państw członkowskich UE. "Będziemy rozmawiać ze wszystkimi państwami - czy bezpośrednio, czy telefonicznie, czy na marginesach różnych nadchodzących wydarzeń" - powiedział Przydacz.

Dodał, że te działania dyplomatyczne będą kontynuowane do momentu, w którym dojdzie do deeskalacji. "Momentu, w którym strona wschodnia zrozumie, że nie opłaca się jej to działanie, że ta jedność europejska będzie na tyle utrzymana, że zniechęci potencjalnych agresorów do działań eskalacyjnych. To jest nasz cel: twarde sygnały, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Chodzi o to, żebyśmy mówili jednym językiem i wspólnie odpychali potencjalne zagrożenia" - powiedział Przydacz.