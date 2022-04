Przydacz: UE powinna dofinansować pomoc dla uchodźców z Ukrainy w Polsce

W kosztach utrzymania uchodźców z Ukrainy w Polsce powinny uczestniczyć także inne państwa, a przede wszystkim budżet UE – powiedział wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Zapewnił, że polskie władze wystąpiły z odpowiednim pismem.

"Polska przyjęła na siebie gros z tych zadań, jakie ciążą na społeczności międzynarodowej. Wojna na Ukrainie nie dotyka tylko i wyłącznie Polski" - powiedział Przydacz we wtorek w TVP, przypominając, że ponad 2,5 mln uchodźców z Ukrainy przebywa w Polsce. Chcemy pomagać także i tym, którzy nie wyjeżdżają z Ukrainy" - zadeklarował.

Wiceszef MSZ zwrócił uwagę, że Ukraina dzisiaj płaci cenę za swój proeuropejski wybór; chce być bliżej Unii Europejskiej", która podpisała z Ukraina umowy stowarzyszeniowa i o strefie wolnego handlu, zgodziła się też na ruch bezwizowy. "Ukraina zbliżyła się do Europy. Dziś Rosja chce ten proces zatrzymać, odwrócić przy pomocy agresji militarnej. Koszt spada głównie na Polskę. My to robimy oczywiście z dobroci serca Polaków, wielu zwyczajnych ludzi, ale jasnym jest, że ta odpowiedzialność powinna się rozłożyć także na inne państwa europejskie, a przede wszystkim na budżet europejski" - powiedział Przydacz.

Jak dodał, "nieprawdą jest, że Polska nie złożyła odpowiednich dokumentów, wniosków". "Były odpowiednie pisma, minister (SWiA) Mariusz Kamiński wspólnie ze swoją niemiecką odpowiedniczką wysyłał pismo do Brukseli z wnioskiem o wydzielenie tych środków. Póki co pismo nie spotkało się z pozytywną odpowiedzią" - dodał.

Pod koniec marca Mariusz Kamiński i minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser zaapelowali we wspólnym liście do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej oraz do unijnej komisarz do spraw wewnętrznych zwrócili uwagę na potrzebę natychmiastowego wsparcia finansowego. Zdaniem autorów listu pomoc UE powinna wynieść 1000 euro na uchodźcę.