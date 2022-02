Przydacz: Wciąż wierzymy, że dyplomacja uratuje pokój

Wciąż wierzymy, że dyplomacja uratuje pokój - zapewnia w rozmowie z "Super Expressem” wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Gdybyśmy nie mieli nadziei, że nasze działania dyplomatyczne przyniosą jakiś pozytywny skutek, to pewnie nie byłoby takiej intensywności tych działań" - dodaje.

"Jednak wierzymy w dyplomację. Uważam, że to jedyny scenariusz, który służy nie tylko Ukrainie, Europie, lecz także i samej Rosji. Działania zbrojne przypominające XIX-XX w. będą negatywnie wpływać na Rosję i jej interesy. Strona rosyjska rzeczywiście prowadzi agresywną politykę" - podkreślił.

Na pytanie, czy szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau, który poleciał do Rosji, będzie w trakcie rozmowy ze swoim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem przedstawiał perspektywę negatywnego wpływu agresywnej polityki Rosji na samą Rosję, Przydacz odparł: "Między innymi. Argumentów jest sporo. To jeden z nich, który, mamy nadzieję, zostanie wysłuchany w Rosji, ale na pewno minister będzie zachęcał do kontynuacji dialogu na forum OBWE".

W rozmowie poruszono również temat ewentualnego wycofania personelu dyplomatycznego z Ukrainy. Wiceszef MSZ pytany, czy Polska zamierza wdrożyć takie rozwiązania, zapewnił, że "jeśli tylko nastąpi taki scenariusz, który będzie powodował konieczność podjęcia odpowiednich decyzji dotyczących bezpieczeństwa, to takie decyzje podejmiemy". "Nie możemy porównywać się z państwami dalekiej Azji, bo np. Japonia, czy Korea w ostatnim czasie podjęły takie decyzje. My jednak jesteśmy sąsiednim państwem, więc możemy sobie pozwolić na podjęcie tej decyzji w nieco innym czasie" - powiedział.

"I ostatni argument. Pamiętajmy, że jednym ze scenariuszy na destabilizację sytuacji na Ukrainie jest próba wywołania paniki przez Rosję" - zauważył. "Ten scenariusz destabilizacyjny i próba wywoływania paniki są jednym z hybrydowych działań w Ukrainie. Nie chciałbym, byśmy wpisywali się w rosyjskie oczekiwania" - dodał.