Przydacz ws. Ukrainy: sytuacja pozostaje napięta, należy kontynuować działania dyplomatyczne i politykę odstraszania

Cieszy, że nie doszło do działań zbrojnych na Ukrainie, ale sytuacja pozostaje mocno napięta, należy kontynuować działania dyplomatyczne, ale jednocześnie politykę odstraszania - powiedział w środę wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Rozmowa z Przydaczem w Radiu ZET dotyczyła sytuacji na Ukrainie; był pytany, czy odetchnął z ulgą, że w nocy nie doszło do inwazji na to państwo. Według części analityków do rosyjskiej agresji miało dość w nocy z wtorku na środę.

Wiceszef MSZ powiedział, że Polska wczytywała się w te jawne i nie tylko jawne informacje. "Trudno mówić tutaj o jakiejkolwiek uldze, choć oczywiście cieszy nas fakt, że do działań zbrojnych nie doszło, natomiast sytuacja pozostaje cały czas mocno napięta" - powiedział Przydacz.

Dopytywany, czy to Kreml zmienił zdanie ws. agresji na Ukrainę, czy też brak działań zbrojnych jest efektem ofensywy dyplomatycznej ze strony Europy i Stanów Zjednoczonych, odparł: "To jest wiele czynników, z jednej strony jedność Zachodu wypracowana przez wiele dyplomacji - amerykańską, ale także i polską; twarda postawa, twarda groźba sankcyjna" - powiedział. "A jednocześnie brak implozji państwa ukraińskiego. Rosjanie chcieli wywołać panikę na Ukrainie, nie udało się, więc to państwo nadal jest twarde i broni swoich granic" - wskazał Przydacz.

Zaznaczył jednak, że ma wrażenie, iż jeszcze z takim napięciem przyjdzie nam trochę żyć. Przypomniał, że we wtorek minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau był w Moskwie. "Jeśli rzeczywiście strona rosyjska na skutek zabiegów dyplomatycznych (...) dokona deeskalacji, wycofa częściowo swoje wojska, to wtedy rzeczywiście będziemy mogli w jakimś sensie odetchnąć z ulgą, ale trzeba mieć świadomość, że Rosja na pewno nie zrezygnuje z chęci realizacji swoich niecnych zamiarów" - powiedział Przydacz.

"Należy kontynuować nasze działania dyplomatyczne, ale jednocześnie politykę odstraszania. Decyzja amerykańska - dzięki zabiegom polskiej dyplomacji - o dyslokowaniu kolejnych jednostek na pewno została odnotowana na Kremlu i na pewno zauważają to analitycy bliscy prezydentowi Putinowi, że ta polityka prowadzi nie do rozprężenia, tylko do zwarcia szeregów ze strony Zachodu" - zaznaczył Przydacz.

Dodał, że różnica potencjałów militarnych i gospodarczych między światem zachodnim a osamotnioną Rosją jest bardzo duża. "Myślę, że też w Rosji jest to odpowiednio analizowane" - powiedział wiceszef MSZ.

Od tygodni rosyjskie wojska koncentrują się przy granicy z Ukrainą. Działania te wywołują poważne obawy w krajach zachodnich, których przywódcy uważają, że istnieje ryzyko działań zbrojnych ze strony tego kraju. Moskwa twierdzi, że nie ma takich planów, jednocześnie żądając od USA i NATO gwarancji o nierozszerzaniu Sojuszu o Ukrainę oraz wycofaniu jego infrastruktury "od granic Rosji".

W związku ze zwiększeniem napięcia w regionie do opuszczenia Ukrainy i niepodróżowania do tego państwa swoich obywateli wezwały rządy: Włoch, Holandii, Belgii, Szwecji i Hiszpanii. Podobne komunikaty już wcześniej wydały m.in. rządy USA, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Norwegii, Japonii, Kanady i Izraela.

W sobotę po raz czwarty od początku kryzysu telefonicznie rozmawiali ze sobą prezydent USA Joe Biden oraz prezydent Rosji Władimir Putin. Amerykańska administracja informowała, że rozmowa była "rzeczowa i profesjonalna", ale "nie zmieniła fundamentalnej dynamiki sytuacji, jaką obserwujemy od kilku tygodni". W niedzielnym wywiadzie dla CNN doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan podkreślił, że do ataku na Ukrainę może dojść w każdej chwili - zarówno w przyszłym tygodniu, jak i po trwających do 20 lutego igrzyskach olimpijskich.