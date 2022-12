Przydacz: założenia do projektu ustawy o SN są uzgodnieniami natury politycznej; projekt powstał w Warszawie

Rozmowy w sprawie KPO dla Polski są w Brukseli prowadzone na poziomie komisarzy, a nie urzędników, więc założenia do projektu nowelizacji ustawy o SN, którą ma zająć się Sejm, są uzgodnieniami natury politycznej; projekt powstał w Warszawie - wyjaśnił wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.

Projekt noweli ustawy o Sądzie Najwyższym został wniesiony do Sejmu przez posłów PiS w nocy z wtorku na środę. Według autorów, proponowane przepisy mają wypełnić kluczowy kamień milowy wskazany przez Komisję Europejską w sprawie KPO. W czwartek miał się nim zająć Sejm, ale PiS zdecydował jednak o dalszych konsultacjach w tej sprawie i zdjęciu z porządku obrad tego posiedzenia. Wcześniej w wystąpieniu prezydent Andrzej Duda powiedział, że projekt nie był z nim konsultowany i zaapelował o rozwagę. Projekt krytykuje koalicjant PiS, Solidarna Polska.

Według Przydacza negocjacje Polski z KE w sprawie KPO są "dalekie od budowania jakiejś superoptymistycznej perspektywy". "Moment dziejowy jest taki, że trzeba szukać porozumienia - mamy wojnę po drugiej stornie naszej granicy, mamy wyzwania gospodarcze, chociażby związane z cenami energii. To wszystko jest polityka Władimira Putina, to też jest jego broń przeciwko nam wszystkim" - powiedział Przydacz w Programie I Polskiego Radia.

"Rząd uznał, że jest w interesie Polski, żeby dzisiaj być maksymalnie elastycznym. Te negocjacje trwają i nie mam kryształowej kuli, żeby zapewnić, że to wszystko doprowadzi do finalnego dużego sukcesu. Temu też służy projekt ustawy (o SN)" - podkreślił.

"Jego założenia były negocjowane, a sam projekt powstał w Warszawie. To posłowie podpisani pod tym projektem zaproponowali jego treść" - wyjaśnił.

Pytany czy nowy projekt to efekt negocjacji z urzędnikami w Brukseli, czy negocjacji politycznych między polskim rządem a Komisją Europejską przyznał, że blokada KPO jest problemem politycznym, o którym mówią tez urzędnicy w Brukseli - że decyzja będzie podejmowana na szczeblu kolegium komisarzy UE.

Wyjaśnił, że dlatego rozmowy w sprawie KPO są prowadzone na poziomie komisarzy, a nie urzędników, więc założenia do projektu są uzgodnieniami natury politycznej.

Wskazał, że powszechnie wiadomo, co jest kością niezgody: test niezawisłości i bezstronności, jeśli chodzi o sędziów, i to, kto ma rozpatrywać sędziowskie dyscyplinarki. Przypomniał, że w pierwszych propozycjach był to Sąd Najwyższy, czy Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, tak jak w nowelizacji prezydenckiej, która w lipcu weszła w życie.

W obecnym projekcie poselskim jest to Naczelny Sąd Administracyjny - przypomniał Przydacz.

"Konstytucja oczywiście nie wskazuje, że to NSA ma być sądem dyscyplinarnym, ale nie wskazuje też, że miałby to być Sąd Najwyższy, ani któryś inny sąd (...) więc może to być ten sąd albo inny" - powiedział.

Według niego pojawiające się zarzuty o niekonstytucyjności rozwiązań w tej sprawie ze strony ekspertów są jedynie opiniami, bo o tym co jest, a co nie jest zgodne z konstytucją, określa w Polsce Trybunał Konstytucyjny.

