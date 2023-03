Przyjaciele i bliscy żegnają perkusistę jazzowego Benedykta Radeckiego

Brzmienie starych fioletowych bębnów Haymana pod pałkami Benka, to było przywołanie najpiękniejszych czasów nie tylko jazzowego Krakowa, w którym zapisał się tak wyraźnie - wspomina wokalista jazzowy Marek Bałata zmarłego perkusistę zespołu Dżamble Benedykta Radeckiego.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Radecki był członkiem grupy Dżamble, grał również w takich zespołach jak: Skaldowie, Extra Ball, Niebiesko-Czarni, Maanam, Anawa. Współpracował z Markiem Grechutą i Januszem Muniakiem.

O śmierci Radeckiego poinformowała w piątek córka artysty. "Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Po krótkiej, ciężkiej chorobie odszedł mój kochany tatuś, Benedykt Radecki" - napisała. W swoim wpisie dodała, że Radecki "kochał rodzinę, ale to muzyka była jego największą miłością". "Trudno pożegnać na zawsze kogoś kochanego, kto jeszcze mógł być z nami… Tato w moim sercu i pamięci zostaniesz na zawsze" - dodała.

Muzyka pożegnała grupa rockowa Dżamble, której był członkiem. "Dzisiaj, w dniu 02 marca 2023 roku zmarł Benedykt Radecki, perkusista zespołu Dżamble, współpracował także z zespołami tj. Anawa, Mannam Niebiesko Czarni, Wolna Grupa Bukowina, pokój jego duszy, do zobaczenia Benku!" - czytamy na Facebooku zespołu. Z formacją Dżamble grał od 1968 roku. Zdobyli nagrody m.in. na Studenckim Festiwalu Jazzowym Jazz nad Odrą we Wrocławiu, na IV Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie.

Pracę z Radeckim w Extra Ball wspominał wokalista jazzowy Marek Bałata. Na Facebooku napisał, że "pielęgnuje w pamięci wspaniałe koncerty Extra Ball w latach 70-tych". "Dopracowane bity Benka na bębnach, z super basem Janka Cichego, z fantastycznym Adzikiem Sendeckim i królem gitary, Jarkiem Śmietaną" - wspomina. "Po moim Jazz Juniors w latach 80-tych, prawie codziennie odwiedzałem Benka, który prezentował mi przeróżne płyty LPs ze swojej wielkiej kolekcji i namawiał do muzycznych wyzwań. Po rekomendacji Andrzeja Zauchy, znalazłem się w kapeli na kontraktach w RFN i w ich przerwie, z gitarą kupioną na kredyt, zrobiłem program do Jaszczurów z Benkiem, Wojtkiem Groborzem, Jankiem Błędowskim i Marianem Pawlikiem. Z biegiem czasu kontakty nasze choć zawieszone, po latach odnowiły się w Dżamblach na koncertach jubileuszowych, gdzie byłem zaproszonym gościem. Wróciły wtedy ze zdwojoną siłą wspomnienia jam sessions, koncertów i wielkich emocji poznawania jazzowego życia Krakowa" - dodał. "Próby do Dżambli, w pracowni lutniczej Mańka Pawlika były fantastyczne. Brzmienie starych fioletowych bębnów Haymana pod pałkami Benka, to było przywołanie najpiękniejszych czasów nie tylko jazzowego Krakowa, w którym zapisał się tak wyraźnie. Dziękuję Ci Benek za wszelkie doznania, inspiracje i serdeczne wsparcie RIP" - napisał Bałata.

Radecki prowadził kilka własnych zespołów. Występował na wielu festiwalach w kraju i za granicą. Był konkursów jazzowych np. na festiwalu Jazz nad Odrą. Muzyk organizował koncerty i jam session w krakowskich klubach "Pod Jaszczurami" i "Rotunda".