Przyjęto zmianę Regulaminu Sejmu dot. liczby projektów uchwał ws. ustanowienia danego roku rokiem osoby albo wydarzenia

Sejm przyjął zmianę Regulaminu Sejmu dot. liczby projektów uchwał ws. ustanowienia danego roku rokiem osoby albo wydarzenia. Komisja Kultury i Środków Przekazu może wnioskować o przyjęcie najwyżej dziewięciu projektów uchwał w sprawie ustanowienia roku 2024 rokiem osoby albo wydarzenia.

Za głosowało 274 posłów, 12 było przeciw, 165 wstrzymało się od głosu.

W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w art. 33a w ust. 4 w pkt 2 wyraz "dwóch" zastępuje się wyrazem "czterech".

Z kolei w art. 2. 1. Komisja Kultury i Środków Przekazu może wnioskować o przyjęcie najwyżej dziewięciu projektów uchwał w sprawie ustanowienia roku 2024 rokiem osoby albo wydarzenia.

2. Komisja Kultury i Środków Przekazu przedstawia Sejmowi sprawozdanie o projektach, o których mowa w ust. 1, do dnia 28 lipca 2023 r.Art. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 33a ust. 3 Regulaminu Sejmu Komisja Kultury i Środków Przekazu może wnioskować o przyjęcie najwyżej pięciu projektów uchwał w sprawie ustanowienia danego roku rokiem osoby albo wydarzenia. "W szczególnie uzasadnionych przypadkach Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, może wyrazić zgodę na wystąpienie przez Komisję Kultury i Środków Przekazu z wnioskiem o przyjęcie dodatkowych, jednak nie więcej niż dwóch, projektów w tej sprawie (art. 33a ust. 4 pkt 2 Regulaminu Sejmu)" - przypomniano w uzasadnieniu.

Wyjaśniono, że celem projektu zmiany Regulaminu Sejmu jest zwiększenie z dwóch do czterech maksymalnej liczby dodatkowych projektów uchwał w sprawie ustanowienia danego roku rokiem osoby albo wydarzenia, o których przyjęcie może wnioskować Komisja Kultury i Środków Przekazu.

"Dodatkowo, aby nowe rozwiązanie mogło odnosić się do uchwał dotyczących ustanowienia roku 2024 rokiem osoby albo wydarzenia, w projekcie przewidziano przepis przejściowy, zgodnie z którym maksymalna liczba uchwał, o przyjęcie których może wnioskować Komisja Kultury i Środków Przekazu została zwiększona do 9, a termin na przedstawienie sprawozdania przez Komisję został wydłużony do dnia 28 lipca 2023 r." - napisano.