Przyłębska: w 2022 roku do TK wpłynęło 320 spraw, z których 299 podlegało wstępnemu rozpoznaniu

W 2022 roku do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło 320 spraw, z których 299 podlegało wstępnemu rozpoznaniu - poinformowała w środę podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego prezes TK Julia Przyłębska.

Przyłębska poinformowała, że w 2022 roku do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło 320 spraw, z których 299 podlegało wstępnemu rozpoznaniu. 292 z nich to skargi konstytucyjne, pozostałe to wnioski uprawnionych podmiotów i pytania prawne kierowane do Trybunału przez sądy - dodała. Do repertoriów merytorycznych wpisano 133 sprawy, rok wcześniej było ich 105. Na etapie kontroli wstępnej Trybunał zakończył 182 sprawy, zaś w kontroli merytorycznej 91 (w tym 14 wyroków i 77 postanowień) - zaznaczyła.

Jej zdaniem, "spośród orzeczeń Trybunału wydanych w 2022 r. na uwagę zasługuje wyrok, w którym Trybunał uznał za niekonstytucyjne wyłączenie sędziego, z powodu kwestionowania konstytucyjnej prerogatywy Prezydenta do powoływania na urząd sędziego". "Jest to kontynuacja linii orzeczniczej przyjętej przez TK we wcześniejszych orzeczeniach" - mówiła.

Dodała, że "w tym samym wyroku Trybunał uznał ponadto, że obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziowskich w Sądzie Najwyższym nie wymaga kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów oraz że tym bardziej brak takiej kontrasygnaty nie jest przesłanką wyłączenia z orzekania sędziego, który został powołany przez prezydenta na jedno ze wskazanych w ten sposób wolnych stanowisk sędziowskich".

Przyłębska dodała, że "Trybunał zakwestionował wywiedzioną przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu kompetencję tego sądu do oceny procesu powoływania sędziów w Rzeczypospolitej Polskiej, z pominięciem obowiązujących przepisów Konstytucji oraz ustaw a także ostatecznych i powszechnie obowiązujących orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego". W jej ocenie, "jeżeli trybunał międzynarodowy odmawia ich poszanowania, to narusza on wiążącą w prawie międzynarodowym zasadę poszanowania jurysdykcji krajowej w sprawach ustrojowych państwa".

Jak podała, "innym istotnym zagadnieniem ustrojowym rozstrzygniętym przez Trybunał Konstytucyjny w 2022 r. była kwestia tworzenia przepisów porządkowych przez organy stanowiące jednostki samorządu gminnego". Przypomniała, że "Trybunał potwierdził, że wydawanie przez radę gminy przepisów porządkowych - niezbędnych dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego - jest możliwe tylko w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, w tym w rozporządzeniach."

Prezes TK zwróciła uwagę, że "szczególnie komentowanym w mediach orzeczeniem Trybunału, wydanym w roku 2022, był ten, w którym Trybunał zakwestionował regulację stanowiącą, że informacja organu kontroli ruchu drogowego o ujawnienia naruszenia prawa jest wystarczającą podstawą wydania przez starostę powiatu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy kierującemu pojazdem, który przekroczył dopuszczalną prędkość o 50 km/h lub przewoził pasażerów w liczbie wyższej niż dopuszczana".

"Trybunał uznał, że niedopuszczalne jest pozbawienia kierującego pojazdem możliwości zakwestionowania tej informacji w procedurze administracyjnej poprzedzającej wydanie decyzji starosty i wskazał, że do ustawodawcy należy określenie adekwatnego trybu i środków prawnych umożliwiających wszechstronne i rzetelne wyjaśnienie okoliczności dotyczących podstawy ukarania" - przypomniała prezes TK.

Przyłębska mówiła też, że "dzięki orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego z 2022 r. znacznemu poszerzeniu uległ dostęp do wykonywania tradycyjnych zawodów prawniczych". Jak wyjaśniła, po pierwsze, TK zakwestionował górne ograniczenie wiekowe dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na aplikację sędziowską i prokuratorską oraz aplikację sędziowską uzupełniającą i aplikację prokuratorską uzupełniającą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Przypomniała, że maksymalny wiek kandydatów na aplikacje sędziowską i prokuratorską wynosił 35 lat, kandydatów na aplikacje uzupełniające - 40 lat". Po drugie - jak tłumaczyła - "Trybunał zakwestionował przepis prawa o adwokaturze uniemożliwiający ubieganie się o dostęp do zawodu adwokata - bez konieczności odbycia aplikacji i złożenia egzaminu adwokackiego - osobom, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz wykonywały obowiązki asystenta radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (a przed 2017 r. - Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa)".

Pełny tekst wystąpienia Przyłębskiej został opublikowany na portalu wpolityce.pl.