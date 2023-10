United Nations Global Compact Network Poland oraz Grupa PTWP – współorganizatorzy PRECOP 28 w Katowicach – wspólnie przyznali wyróżnienia Green Changer tym osobom i instytucjom, które poświęcają swój czas, energię i pasję na rzecz ochrony naszej planety.

Uroczyste wręczenie wyróżnień Green Changer zakończyło pierwszy dzień konferencji PRECOP 28, która 5-6 października odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Wśród wyróżnionych znalazły się osoby publiczne i instytucje, które stanowią prawdziwą zmianę dla środowiska naturalnego.

Green Changer to forma podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie w działaniach na rzecz klimatu.

PRECOP 28 to dwudniowa konferencja przygotowująca do Szczytu Klimatycznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (COP 28).

Konferencja PRECOP 28 odbywa się w Katowicach już po raz drugi. W tym roku poprzedza światowy szczyt klimatyczny w Dubaju, który rozpoczyna się 30 listopada. Oprócz przygotowania szczytu dubajskiego, dwudniowa debata w Katowicach jest także okazją do motywowania do działań i promocji dobrych praktyk oraz zachętą do zmiany i aktywności na rzecz klimatu.

Green Changer to honorowe nagrody dla osób i instytucji czy firm, które wyróżniają się w działaniach na rzecz klimatu i zrównoważonego stylu życia, a także przedsięwzięć, projektów i pomysłów służących w praktyczny i wymierny sposób środowisku i ochronie klimatu.

- To właśnie oni – naukowcy, aktywiści, ludzie mediów, ci, którzy zarządzają miastami czy firmami stoją za bardzo konkretnymi działaniami. Podsuwają dobre przykłady, pomysły i - co bardzo ważne - przekonują i dzielą się swoją energią do zmian, które są konieczne. Dziś chcemy pokazać te przykłady i powiedzieć: „dziękujemy” - powiedział podczas uroczystej gali Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

Wyróżnienia przyznały wspólnie Grupa PTWP oraz United Nations Global Compact Network Poland, czyli współorganizatorzy PRECOP 28 w Katowicach.

Doceniajmy tych, którzy faktycznie działają na rzecz ochrony klimatu

- Chodzi o to, by w szczególności doceniać tych, którzy robią, a nie tylko mówią. To główny cel, jaki sobie postawiliśmy. Najczęściej bowiem jest tak, że kiedy ktoś dużo robi, to nie ma czasu na autopromocję. Tym bardziej trzeba to docenić, bo ci, którzy rzeczywiście zajmują się ratowaniem planety, ratowaniem gatunków, promocją wiedzy, najczęściej doświadczają osamotnienia, spotykają się z krytyką, doświadczają wypalenia – mówił Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland.

Wśród wyróżnionych nagrodą Green Changer znalazła się Wiktoria Jędroszkowiak, aktywistka inicjatywy Wschód oraz Fridays For Future.

Kolejną wyróżnioną osobą została Dominika Tarczyńska, prowadząca program „Czysta Polska” na antenie Polsat News, która łączy wiedzę i dziennikarski profesjonalizm z darem przekonywania, a swoim działaniem zachęca do aktywności innych.

Następnym nagrodzonym został dr Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy, który od wielu lat konsekwentnie, przystępnie i ciekawie propaguje wiedzę o wpływie człowieka na zmiany klimatu poprzez swój kanał „Nauka. To Lubię”.

Wyróżniono także prof. Macieja Nowickiego - człowieka nauki i służby publicznej, autorytet w dziedzinie klimatu i środowiska, który był gospodarzem COP 14 - pierwszego szczytu klimatycznego, zorganizowanego w Polsce w 2008 r.

To oni zmieniają świat. Od dziennikarzy, przez aktywistów, po miasto

W gronie wyróżnionych znalazła się także Paulina Górska, ekoedukatorka i influencerka, która promuje odpowiedzialną konsumpcję.

Statuetkę Green Changer otrzymała także firma Vive Textile Recycling, która w praktyce realizuje ideę gospodarki cyrkularnej. Nagrodę w imieniu firmy odbierał jej wiceprezes Jarosław Urban.

Honorowe wyróżnienie trafiło też do miasta Katowice. To tu w 2018 r. odbył się bowiem szczyt klimatyczny COP 24, czyli Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. To wydarzenie, którego współgospodarzem było właśnie miasto Katowice, stanowiło impuls dla ważnych działań proklimatycznych. Nagrodę za te działania odebrał prezydenta Katowic Marcin Krupa.