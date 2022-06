PSL apeluje o przyspieszenie prac nad projektem Otwarty Parlamentaryzm

Parlamentarzyści KP-PSL zaapelowali w środę o przyspieszenie prac nad projektem kompleksowych zmian w regulaminie Sejmu "Otwarty Parlamentaryzm", który według nich wypełnia warunki jednego z tzw. kamieni milowych do KPO. Przywróćmy parlamentowi prawdziwą funkcję - apelowali.

Wśród zawartych w projekcie postulatów są m.in.: godzina pytań do premiera oraz "przywrócenie dialogu społecznego i konsultacji" w pracach nad projektami ustaw.

Senator PSL-KP Kazimierz Michał Ujazdowski powiedział na środowej konferencji prasowej w Sejmie, że PSL-KP zgłosił projekt kompleksowych zmian w regulaminie Sejmu, pod którym podpisali się posłowie opozycji i niezależni, blisko pół roku temu.

Według Ujazdowskiego, projekt ten "przywraca wolność w parlamencie, jego funkcje kontrolne i daje gwarancję rzetelnego, zgodnego ze standardami europejskimi i sprawnego stanowienia prawa", z uwzględnieniem praw pracodawców i pracowników, a także samorządów.

Zdaniem parlamentarzystów PSL-KP obecnie nadużywa się ekspresowej ścieżki legislacji, która "zamiast nadzwyczajnego wyjątku stała się codzienną praktyką, co w konsekwencji oznacza pełną arbitralność i zanik transparentności działania Sejmu". W ich ocenie konsultacje społeczne projektów często nie są prowadzone w sposób właściwy.

Według Ujazdowskiego sejmowa komisja regulaminowa ma zająć się projektem dopiero późną jesienią. Tymczasem - mówił - polski rząd zobowiązał się do wprowadzenia zmian w regulaminie Sejmu w ramach tzw. kamieni milowych do KPO do końca września.

Jak podkreślał senator, "lepiej zrobić to z własnej inicjatywy, a nie pod presją Unii Europejskiej". Jego zdaniem dotąd rząd popełniał błąd, podejmując działania dopiero wtedy, gdy był do tego zmuszany przez Unię.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że w Sejmie obecnie władza nadużywa swoich prerogatyw. Według niego rażącym tego przykładem jest "niedopuszczalne nadużywanie wypowiedzi przez premiera bez możliwości odpowiedzi". "Na prawie każdym posiedzeniu Sejmu jest tak samo: 30 minutowa wypowiedź (premiera) i 1 minuta wniosków formalnych opozycji, bo tylko w ten sposób opozycja może cokolwiek próbować powiedzieć. To lekceważenie głosu wyborców" - oświadczył.

"Godzina pytań do premiera, przywrócenie dialogu społecznego i konsultacji - to tylko kilka zapisów z projektu Otwarty Parlamentaryzm. Przywróćmy parlamentowi prawdziwą funkcję. Nie trzeba robić tego pod presją UE, ale z poszanowania dla obyczaju" - apelował Kosiniak-Kamysz.