PSL i Lewica apelują do prezydenta o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego ws. bezpieczeństwa energetycznego Polski

Politycy PSL i Lewicy chcą, aby prezydent Andrzej Duda zwołał RBN, która - ich zdaniem - powinna odpowiedzieć na pytania dot. bezpieczeństwa energetycznego i sytuacji na Ukrainie. Prezydent na pewno zapozna się z tymi wnioskami - powiedział PAP szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie, że dostaje od wyborców coraz więcej pytań związanych z bezpieczeństwem naszego kraju. "To, co się dzieje na Ukrainie, mobilizacja w Rosji, wybuchy na dnie Bałtyku powodują, że poczucie zagrożenia wśród obywateli Polski jest większe, że wraca do tego poziomu z momentu rozpoczęcia wojny na Ukrainie" - podkreślił.

Dlatego - jak dodał - "mamy - jako parlamentarzyści - konkretne pytania do rządzących". "Czy infrastruktura krytyczna w Polsce, czyli najważniejsze miejsca, które decydują o funkcjonowaniu państwa, o stabilności energetycznej, gazowej, o dostępie do podstawowych dziś dóbr są odpowiednio zabezpieczone?. Czy jesteśmy bezpieczni, czy dostęp do prądu, gazu, do magazynów, czy te miejsca są odpowiednio zabezpieczone?" - pytał Kosiniak-Kamysz.

Zaznaczył, że pytanie te skieruje oficjalną drogą do premiera Mateusza Morawieckiego i do wszystkich właściwych ministerstw w Polsce. "Oczekujemy natychmiastowej odpowiedzi premiera. Jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa. Jest potrzeba dania bezpieczeństwa. Tutaj możemy mieć różnice polityczne, ale w obliczu zagrożeń, która wciąż są żywo obecne jesteśmy zdeterminowani, żeby jak najbardziej współdziałać" - powiedział szef ludowców.

Według niego, prezydent Andrzej Duda powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. "I w aspekcie energetycznym, i w aspekcie tych wydarzeń z ostatnich dni, z ostatnich godzin - i na dnie Bałtyku, ale też mobilizacji w Rosji" - wyjaśnił Kosiniak-Kamysz. "To wszystko jest bardzo potrzebne, żeby opozycja miała wiedzę, ale też miała możliwość popierania dobrych rozwiązań akurat w sprawach bezpieczeństwa" - mówił lider PSL.

Również szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie zaapelował do prezydenta o zwołanie RBN.

"Wzywamy, apelujemy i domagamy się od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która w sprawach fundamentalnych obronności i spraw wewnętrznych powinna stanowić odpowiedź na trudne pytania, a takich dzisiaj jest mnóstwo: bezpieczeństwo energetyczne, sytuacja wojenna na Ukrainie, sprawy dotyczące bezpieczeństwa rurociągów i dostaw do Polski węgla i gazu - to wszystko znajduje się we wniosku, który dzisiaj złożymy do prezydenta" - mówił Gawkowski.

Polityk Lewicy przypominał, że to prezydent Andrzej Duda mówił, iż rządzący oraz opozycja powinny współpracować w najważniejszych sprawach dla Polski.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot w rozmowie z PAP podkreślił, że decyzję ws. RBN podejmuje prezydent. "Na pewno się zapozna z tymi wnioskami" - zadeklarował.