PSL i Polska 2050 chcą wspólnie wystartować w wyborach. Porozumienie coraz bliżej

Jesteśmy coraz bliżej porozumienia. Jak najszybciej będziemy chcieli ogłosić tę decyzję, liczymy to w dniach - powiedział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o wspólny start w wyborach PSL i Polski 2050.

Prezes PSL pytany w radiu RMF FM o porozumienie z Szymonem Hołownią dotyczące wspólnego startu PSL i Polski 2050 w wyborach parlamentarnych, odparł: "Jeżeli chodzi o porozumienie z Szymonem Hołownią i Polską 2050, chciałbym, aby było ono jak najszybciej". "To jest nasza intencja i to wyrażali nasi przedstawiciele" - dodał Kosiniak-Kamysz.

Dopytywany, ile w tej kwestii zależy od niego, prezes PSL wskazał, że w 50 procentach. Ale, jak zaznaczył, "nie wszystko od nas zależy".

"Żeby maszyna dobrze funkcjonowała, musi być dobrze dotarta i przygotowana do jazdy. Jak to jeszcze potrwa kilka dni, to nic się nie stanie. Ważne, aby efekt był pozytywny. Jesteśmy coraz bliżej porozumienia" - zapewnił szef PSL.

Zwrócił także uwagę, że "na razie nie ma też ogłoszonych wyborów". "Więc i tak jesteśmy dużymi ugrupowaniami, które wykonały największy krok, aby uzgodnić wspólne priorytety, możliwość wspólnego startu" - zaznaczył. "Jak najszybciej będziemy chcieli ogłosić tę decyzję. Liczymy to w dniach" - powiedział Kosiniak-Kamysz.