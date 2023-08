PSL i Polska 2050 mają ogłosić decyzje ws. startu w wyborach

W sobotę (5 sierpnia) w Warszawie odbędzie się posiedzenie Rady Naczelnej PSL; tego dnia zbierze się także Rada Krajowa Polski 2050. Partie mają podjąć decyzje odnośnie wyborów i ogłosić, czy wystartują w nich w ramach koalicyjnego komitetu wyborczego Trzecia Droga.

O godz. 11 rozpocznie się Rada Naczelna PSL; z kolei o godz. 13.00 zbierze się Rada Krajowa Polski 2050.

Pod koniec kwietnia PSL i Polska 2050 podpisały porozumienie o wspólnym starcie w wyborach jako Trzecia Droga.

W ostatnim czasie doszło jednak do różnicy zdań między PSL a Polską 2050 w rozmowach o wspólnym starcie w kwestii rozszerzenia Trzeciej Drogi m.in. o Agrounię Michała Kołodziejczaka.

"Nasza przyszłość wydaje się jak najbardziej świetlana w żółto-zielonych barwach"

W tym tygodniu doszło do kilku spotkań między liderami ugrupowań - Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem (PSL) i Szymonem Hołownią (Polska 2050) w tej sprawie. W piątek po południu odbyło się posiedzenie Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, który omawiał m.in. kwestię startu w wyborach z Polską 2050; tego dnia zebrał się również zarząd Polski 2050.

"Nasza przyszłość wydaje się jak najbardziej świetlana w żółto-zielonych barwach" - przekonywał po zakończeniu piątkowego NKW ludowców wiceprezes PSL Dariusz Klimczak, nawiązując w ten sposób do zielonego koloru logo PSL oraz żółtego - Polski 2050.

Dopytywany, czy Trzecia Droga - koalicja z formacją Hołowni jest już pewna, wiceprezes ludowców powiedział, że "o tym zadecydują ciała statutowe". "Natomiast my, jak widać, jesteśmy zadowoleni" - zaznaczył. Dopytywany, czy NKW rekomendował Radzie Naczelnej PSL koalicję z Polską 2050, Klimczak odparł, że o tym może powiedzieć tylko prezes Stronnictwa Władysław Kosiniak-Kamysz. "To on zdecyduje z Szymonem Hołownią, czy te warunki, o których rozmawialiśmy, są satysfakcjonujące. Ja uważam, że wszystko jest na dobrej drodze" - podkreślił polityk PSL.

Negocjujemy ostateczny kształt naszych list wyborczych i szczegóły umowy koalicyjnej

Klimczak zaznaczył również, że "o tym, kto na którym miejscu będzie startował (w wyborach), zadecydują Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia". Jak mówił, "niektóre kandydatury są oczywiste", ale "klamka ostatecznie zapadnie" w sobotę.

Inny poseł ludowców Marek Sawicki, pytany o stan negocjacji ,powiedział, że "sprawy mają się dobrze". Dodał jednocześnie, że na ogłoszenie decyzji należy poczekać do soboty. Sawicki zwrócił uwagę, że w piątek NKW przygotował materiały na Radę Naczelną, by w sobotę przyjęła ona w tej sprawie uchwałę.

"Jestem przekonany, że nie będzie z tym większych problemów i od poniedziałku ruszamy z kampanią, już jako koalicyjny komitet wyborczy Trzecia Droga" - zaznaczył jednocześnie poseł ludowców.

Dopytywany, czy oznacza to start Trzeciej Drogi jako koalicja, którą obowiązuje 8 proc. próg wyborczy, poseł odparł: "Tak, nie boimy się tego".

W piątkowej "Rzeczpospolitej" lider Polski 2050 Szymon Hołownia pytany, czy Trzecia Droga dotrwa do wyborów odparł: "na pewno dotrwa, ale zobaczymy, w jakim składzie". "Wierzę, że będzie to taki sam skład, na jaki umawialiśmy się z PSL. Negocjujemy ostateczny kształt naszych list wyborczych i szczegóły umowy koalicyjnej. W sobotę debatują najwyższe organy naszych partii, m.in. Rada Naczelna PSL i Rada Krajowa Polski 2050. To one podejmą decyzję, czy kształt porozumienia jest satysfakcjonujący i czy czujemy się w nim bezpiecznie. Od poniedziałku trzeba zacząć robić kampanię i nie ma więcej czasu na koalicyjne układanki. Do wyborów zostało niecałe 80 dni" - powiedział Hołownia.

Zapewnił, że nie ma takiego wariantu, jak pójście Polski 2050 na listach PSL, nie jako koalicja.