PSL: kwestia sowiecka nie powinna być omawiana w uchwale dot. reparacji wojennych od Niemiec

Kwestia sowiecka nie powinna być omawiana w uchwale ws. reparacji wojennych od Niemiec; mieszanie tych dwóch tematów spowoduje, że Niemcy zaczną mówić, że stawiamy demokratyczne państwo prawa na tym samym poziomie, co dyktaturę Putina - mówił w środę w Sejmie Władysław Teofil Bartoszewski (PSL).

W środę w Sejmie trwa debata nad projektem uchwały PiS ws. reparacji wojennych od Niemiec. Według projektu Sejm RP "wzywa rząd Republiki Federalnej Niemiec do jednoznacznego przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki spowodowane w Rzeczypospolitej Polskiej i obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku rozpętania II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką". Podczas prac w komisji do projektu dodano także zapis mówiący o tym, że Polska nie otrzymała stosownej rekompensaty finansowej i reparacji wojennych za straty poniesione podczas II wojny światowej w wyniku agresji ZSRR.

Władysław Teofil Bartoszewski przypomniał, że PSL złożyło własny projekt w tej sprawie. Przypomniał, że różnił się on od projektu, jakie zaproponowali posłowie Zjednoczonej Prawicy, w dwóch kwestiach.

Po pierwsze, wskazał, PSL sugerował zmianę tytułu uchwały. Chodziło o to, by aby zamiast mówić o uchwale ws. dochodzenia przez Polskę za szkody powiedzieć "bardziej dobitnie" o wezwaniu rządu Republiki Federalnej Niemiec do wypłacenia Rzeczypospolitej Polskiej stosownego zadośćuczynienia za straty spowodowane agresją niemiecką podczas II wojny światowej.

Polityk PSL wyjaśnił, dlaczego proponowano sformułowanie "straty", a nie "reparacje". "Reparacje to termin formalno-prawny i państwo, które wygrało wojnę rząd reparacji od państwa, które przegrało wojnę i jest to kwestia międzyrządowa, międzypaństwowa, a nie ogólna" - zauważył.

W tym kontekście podkreślił, że obecnie nie ma praktycznie żadnej szansy na to, by Polska odzyskała reparacje od rządu Republiki Federalnej Niemiec, ponieważ nie ma takiej instancji, do którego Polska mogłaby się zwrócić, aby taki wyrok uzyskać.

"W związku z tym, my sugerujemy podejście polityczne, dyplomatyczne" - wyjaśnił. Wskazał, że należy skoncentrować się na "grze polityczno-dyplomatycznej", by otrzymać od strony niemieckiej jakiekolwiek odszkodowanie. "Jest to możliwe tylko na drodze bilateralnej i dyskretnie prowadzonych rozmów i negocjacji z rządem niemieckim" - dodał poseł.

"Nie należy zapominać, że kwestia uregulowania reparacji, odszkodowań czy zadośćuczynienia, zależy wyłącznie od woli i decyzji państwa niemieckiego, musimy wpłynąć na to państwo, na jego rząd i społeczeństwo" - mówił poseł PSL.

Ocenił, że raport przygotowany przez posła PiS Arkadiusza Mularczyka jest dobrym punktem wyjścia do negocjacji. "Ale, żeby te negocjacje były bardziej skuteczne, należy w to włączyć również inne siły polityczne w kraju" - ocenił.

Wskazał również, że w przeciwieństwie do polityków KO i PiS, PSL "nie uważa, że kwestia sowiecka powinna być omawiana w tej uchwale". "Nie dlatego, że Sowieci nam nie są winni pieniędzy, bo są, ale mieszanie tych dwóch tematów w tej chwale spowoduje, że Niemcy bez wątpienia zaczną mówić, że stawiamy demokratyczne państwo prawa w Niemczech na tym samym poziomie, co dyktaturę Putina. A do tego nie można dopuścić, bo to będzie zmanipulowane na naszą szkodę" - wyjaśnił.

Zadeklarował, że jego klub zagłosuje za procedowaną uchwałą.

Komisja Spraw Zagranicznych przyjęła w środę projekt uchwały ws. reparacji wojennych od Niemiec. Komisja procedowała trzy projekty zgłoszone przez: PiS, PO i PSL. Finalnie jako projekt wiodący przyjęto projekt PiS, którym w środę zajmuje się Sejm. Komisja przyjęła szereg poprawek, zaproponowanych zarówno przez posłów jak i Biuro Legislacyjne. Najważniejszą zaproponował Arkadiusz Mularczyk (PiS) i dotyczyła ona dodania do projektu zapisu, że Polska nie otrzymała stosownej rekompensaty finansowej i reparacji wojennych za straty poniesione podczas II wojny światowej w wyniku agresji ZSRR.