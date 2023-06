PSL ma ok. 100 tys. podpisów pod inicjatywą obywatelską "Uczciwa Polska"; zbiórka wciąż trwa

Ok. 100 tys. podpisów udało się do tej pory zebrać pod inicjatywą obywatelską pakietu ustaw "Uczciwa Polska" - poinformowali w piątek posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy tego dnia zbierali podpisy w Białymstoku.

"Uczciwa Polska" to zaprezentowany w lutym pakiet trzech projektów ustaw dla trzech pokoleń Polaków; ma być odpowiedzią na problemy demograficzne, sytuację emerytów oraz na rynku pracy. To projekt dziedziczenia emerytur w przypadku śmierci małżonka, pomysł na tanie kredyty na pierwsze mieszkania dla młodych ludzi oraz rozwiązania podatkowe dla osób aktywnych na rynku pracy, np. pracujących na kilku etatach.

"Chcemy, żeby ten projekt nie trafił do +zamrażarki+ pani marszałek Elżbiety Witek, żeby Sejm zajął się tym projektem, który jest bardzo potrzebny i oczekiwany przez wiele grup społecznych i grup wiekowych" - mówił na konferencji prasowej lider ludowców w Podlaskiem Stefan Krajewski.

Grupa posłów PSL zbierała w piątek podpisy w centrum Białegostoku; oprócz Krajewskiego, wzięli w tym udział m.in. Urszula Pasławska i Marek Sawicki. Krajewski poinformował, że do tej pory udało się pod projektem zebrać ok. 100 tys. podpisów w całej Polsce; ok. 8 tys. w województwie podlaskim.

Zbiórka w całym kraju potrwa do końca przyszłego tygodnia; chodzi o to, by zdążyć ze złożeniem projektu w tej kadencji w takim terminie, by został on rozpoznany przez Sejm.

Poseł Krajewski powiedział też, że różne projekty ludowców są procedowane przez Sejm. "I też się z tego cieszymy. Bo jeśli jest to dobry pomysł, to nawet jeżeli rządzący chcą go sobie przypisać, niech go przypisują. Ważne, żeby Polacy odczuli, że jest takie podejście, żeby coś zmienić, coś naprawić" - mówił.

Od początku czerwca trwa akcja aktywności ludowców w terenie, m.in. właśnie prezentowany jest program "Uczciwa Polska". Akcja regionalna PSL ma potrwać do 14 czerwca. "W różnych miejscach Polski jesteśmy, posłowie, samorządowcy po to, by też się wsłuchiwać w głosy obywateli. Żeby ten program był pisany na podstawie tego co mówią ludzie, a nie tylko tego, co się komuś wydaje (...). Można było wybrać leżenie na plaży, my wybieramy pracę w terenie, jesteśmy z ludźmi, każdy podpis nas cieszy" - powiedział Krajewski.

Aby projekt obywatelski został poddany pod obrady Sejmu potrzeba minimum 100 tys. podpisów z poparciem. Projekt taki powinien być wniesiony do Sejmu w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym marszałek Sejmu wydaje postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o powstaniu komitetu inicjatywy obywatelskiej. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu przeprowadza się w terminie trzech miesięcy od daty złożenia projektu.