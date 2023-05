PSL: mamy poprawkę do projektu KO ws. waloryzacji 500 plus; Lewica: poprzemy każdy projekt waloryzujący to świadczenie

Zgłosimy poprawkę do projektu KO waloryzującego świadczenie 500 plus do 800 zł zakładającą, że to nowe świadczenie należy się tylko pracującym - poinformował wiceprezes PSL Dariusz Klimczak. Poseł Lewicy Maciej Konieczny podkreślił, że jego ugrupowanie poprze każdy projekt waloryzujący to świadczenie.

Klub Koalicji Obywatelskiej złożył w środę w Sejmie projekt ustawy przewidującej waloryzację świadczenia 500 plus do 800 złotych od 1 czerwca br. W niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że świadczenie 500 plus od nowego roku zostanie zastąpione nową stawką - 800 plus. W odpowiedzi na to lider PO Donald Tusk zaproponował, by wprowadzić tę zmianę już 1 czerwca tego roku, na Dzień Dziecka.

Wiceprezes PSL Dariusz Klimczak podkreślił w rozmowie z PAP, iż wątpi, by projekt KO został poddany pod głosowanie. "Natomiast, jeśli rzeczywiście doszłoby do jego procedowania, to będziemy zgłaszać do niego poprawkę zakładającą, że nowe świadczenie w wysokości 800 złotych należy się tylko i wyłącznie osobom, które pracują" - podkreślił poseł PSL.

"To będzie nasza poprawka, jeżeli rzeczywiście doszłoby do procedowania tego projektu. Ale bądźmy szczerzy, PiS traktuje ten projekt nie jako prodemograficzny, czy socjalny, to jest projekt wyborczy. Więc pewnie skończy się jedynie na dyskusji na temat projektu KO" - ocenił Klimczak.

Poseł Lewicy Maciej Konieczny zwrócił uwagę w rozmowie z PAP, że jego klub "proponował prawdziwą waloryzację świadczenia 500 plus w oparciu o inflację automatyczną, a nie taką z łaski tego czy innego polityka". "Inflacja zjadła istotną część tego świadczenia, dlatego poprzemy każdy projekt waloryzacji w tym momencie" - zaznaczył Konieczny.

Ale - jak dodał - "jesteśmy za tym, żeby to była waloryzacja automatyczna, a nie łaska dobrego pana obojętnie czy się nazywa Tusk, czy Kaczyński".

Na uwagę, że PiS proponuje podniesienie 500 plus do 800 zł, ale od przyszłego roku, Konieczny odparł, iż dobrze byłoby gdyby to rozwiązanie było głosowane przed wyborami parlamentarnymi. "Żeby nie było tak, że mamy sytuację, w której PiS mówi, że świadczenie będzie zwaloryzowane, ale +jak zagłosujecie na nas+. Więc dobrze, żeby to było wiadomo już teraz, żeby to nie była taka kiełbasa wyborcza" - podkreślił poseł Lewicy.

Politycy PSL i Lewicy zostali też zapytani przez PAP o kolejne zaproszenie szefa PO Donalda Tuska na marsz 4 czerwca. "Masz już dość ich kłamstw, złodziejstwa i korupcji, chcesz lepszej, bezpiecznej przyszłości dla siebie, dla swoich bliskich, dla Polski? Szukasz nadziei i pragniesz zwycięstwa? Bądź w Warszawie, 4 czerwca, w samo południe na wielkim marszu. Pokażemy im naszą siłę" - powiedział w środę przewodniczący PO w filmiku zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Dariusz Klimczak powiedział PAP, że tego dnia politycy Koalicji Polskiej wybierają inną drogę. "Ważne jest to, żeby partie opozycji demokratycznej były reprezentowane w całej Polsce. I tak będzie z naszymi liderami. My będziemy aktywnie zbierać poparcie dla naszego ugrupowania, dla naszego komitetu wyborczego - Trzecia Droga. W całej Polsce nasi posłowie będą pracować, ale nie wykluczamy, że także nasi przedstawiciele będą na marszu 4 czerwca, który organizuje Platforma Obywatelska" - powiedział wiceprezes PSL.

Maciej Konieczny podkreślił, że przedstawiciele Lewicy będą na marszu 4 czerwca. "Mamy nadzieję, że to przestanie być marsz Donalda Tuska, a będzie po prostu marszem ludzi, którzy nie zgadzają się na obecne rządy w Polsce" - podkreślił.