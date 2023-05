PSL: najlepszą rzeczą, którą mógłby podjąć dzisiaj komisarz Wojciechowski, to dymisja

Najlepszą rzeczą, którą mógłby podjąć dzisiaj unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, to dymisja, bo przez swoją nieudolność i brak działania doprowadził do tak trudnej sytuacji w polskim rolnictwie - ocenił w poniedziałek poseł Stefan Krajewski (PSL).

W poniedziałek o godz. 18 odbędzie się posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, na którym minister rolnictwa oraz unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski mają przedstawić działania Unii Europejskiej w związku z sytuacją rolnictwa spowodowaną wojną na Ukrainie.

Poseł Krajewski podkreślił w poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie, że komisarz Wojciechowski powiedział, że jest w dobrym nastroju przed posiedzeniem tej komisji. "Szkoda, że w podobnym nastroju nie mogą być rolnicy, którzy na skutek nieudolności tej władzy stracili miliardy złotych" - zaznaczył poseł PSL.

Krajewski przypomniał, że w lipcu ubiegłego roku jego ugrupowanie złożyło projekt ustawy wprowadzający system kaucyjny, który - jak mówił - "rozwiązywał wiele problemów rolnictwa z zalewem produktów z Ukrainy". "Nie rozwiązano problemu. On jest aktualny. Chodzi nie tylko o zboże, ale także o drób, miód, jaja czy orzechy" - podkreślił.

Poseł ludowców zapowiedział, że na posiedzeniu komisji zapyta komisarza Wojciechowskiego m.in. o to "dlaczego zapewniał, że będą korytarze solidarnościowe i mówił o wzmacnianiu mocy przepustowych tranzytu". "Dziś chwalą się zablokowaniem czterech produktów, a co z pozostałymi, które do nas wjeżdżają?" - pytał Krajewski.

Według niego, "ta opowieść o tym jak będzie dobrze, kiedy unijnym komisarzem do spraw rolnictwa będzie Polak się skończyła". "Bo, on działa na szkodę i polskich, i europejskich rolników" - ocenił poseł ludowców.

"Najlepszą rzeczą, którą mógłby podjąć dzisiaj komisarz Wojciechowski, to jego dymisja. I to będzie, być może, początek lepszego, bo przez swoją nieudolność, swój brak działania doprowadził do tak trudnej sytuacji w polskim rolnictwie" - powiedział Krajewski.

Od 2 maja do 5 czerwca br. (z możliwością przedłużenia) obowiązuje unijne rozporządzenie zakazujące swobodnego obrotu nasionami pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika pochodzącymi z Ukrainy w: Bułgarii, Polsce i Rumunii oraz na Węgrzech i Słowacji. Nadal te zboża z Ukrainy można przewozić w tranzycie przez tych pięć państw.

Komisarz Wojciechowski powiedział w poniedziałek w Radiu Zet, iż wszystko wskazuje, że Unia Europejska zgodzi się na przedłużenie tego rozporządzenia. "Kryzys zbożowy jest zażegnany" - dodał.

Wojciechowski wskazał, że działania, które podjął jako komisarz UE ds. rolnictwa, czyli pomoc dla rolników w kryzysowej sytuacji wz. z wojną na Ukrainie to 1 mld 600 mln euro. Jak dodał, "nigdy wcześniej takiej pomocy nie było". "Myślę, że zrobiłem więcej, niż było w tych warunkach możliwe" - powiedział.

28 kwietnia br. Komisja Europejska osiągnęła porozumienie z Polską, Bułgarią, Węgrami, Rumunią i Słowacją w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych, a 2 maja br. poinformowała o przyjęciu tymczasowych środków zapobiegawczych dotyczących przywozu z Ukrainy: pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Jednocześnie - jak podała KE - Bułgaria, Węgry, Polska i Słowacja zobowiązały się do zniesienia jednostronnych środków dotyczących tych i wszelkich innych produktów pochodzących z Ukrainy. Tego samego dnia uchylone zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych.