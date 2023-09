PSL: nieudolność rządu sprawia, że Ukraina wobec polskich rolników stosuje te same zasady, które nasz rząd zastosował wobec nich

Dzisiaj widać wyraźnie, że nieudolność polskiego rządu sprawia, że Ukraina wobec polskich rolników stosuje te same zasady, które polski rząd zastosował wobec Ukrainy - podkreślili w środę posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Były minister rolnictwa, poseł Marek Sawicki (PSL) podkreślił w środę na konferencji prasowej w Sejmie, że za politykę gospodarczą, zagraniczną i społeczną w Polsce od ośmiu lat odpowiada rząd Prawa i Sprawiedliwości.

"Ukraina po kolejnej blokadzie granic na dwa zboża oraz słonecznik i rzepak wprowadziła retorsje wobec produktów żywnościowych z Polski. Przez 19 miesięcy trwania wojny rosyjskiej w Ukrainie polski rząd kompletnie nie przygotował infrastruktury transportowej, żeby produkty ukraińskie mogły wyjeżdżać poprzez Polskę do innych regionów świata" - zauważył poseł PSL.

Według niego, "rząd nie umie także rozmawiać w tej sprawie w ramach UE", bo - jak mówił - "nie dostał wsparcia - poza Słowacją i Czechami - w sprawie przedłużenia embarga na cztery produkty".

Sawicki zwrócił też uwagę, że "te wszystkie produkty z Ukrainy nie jadą do dalekich regionów świata, tylko lądują na rynku europejskim i zakłócają również możliwości eksportowe polskich produktów żywnościowych". "Dzisiaj widać wyraźnie, że nieudolność polskiego rządu sprawia, że Ukraina wobec polskich rolników stosuje te same zasady, które polski rząd zastosował wobec Ukrainy" - zaznaczył poseł PSL.

"O ile mamy sytuację, że polski rząd działa na szkodę polskich rolników, o tyle także polski rząd działa na rzecz ukraińskich oligarchów i międzynarodowych koncernów, agroholdingów, które inwestują i finansują całe rolnictwo Ukrainy" - powiedział Sawicki.

Poseł Stefan Krajewski (PSL) zaznaczył, że "słyszymy mnóstwo obietnic ze strony rządzących w stronę polskich rolników, a efektem jest brak skuteczności, brak konkretnego działania aż w końcu brak pieniędzy dla polskiej wsi". "Rolnicy nie dadzą się nabrać po raz kolejny" - dodał.

W poniedziałek władze w Kijowie poinformowały o złożeniu skargi do Światowej Organizacji Handlu (WTO) na Polskę, Węgry i Słowację w związku z przedłużeniem przez te kraje embarga na ukraińskie produkty rolne. We wtorek rzecznik WTO potwierdził w odpowiedzi na pytanie agencji Reuters, że do Organizacji wpłynęła skarga Ukrainy dotycząca zakazu importu żywności z tego kraju. Jak przekazał, z formalnego punktu widzenia jest to wniosek o konsultacje, a zatem pierwszy krok w postępowaniu prawnym.

We wtorek ukraiński wiceminister gospodarki i handlu Taras Kaczka w rozmowie z "Rzeczpospolitą" zasygnalizował, że w ciągu kilku następnych dni Ukraina wprowadzi embargo na polską cebulę, pomidory, kapustę i jabłka. W środę w RMF 24 Kaczka przekazał, że wprowadzenie ukraińskiego embarga to ostatni punkt planu działań, i spodziewa się, że nie zostanie ono wprowadzone. Zapewnił, że pierwszym punktem planu Ukrainy jest znalezienie porozumienia z Polską.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus w rozmowie z PAP oznajmił, że strona polska jest gotowa, by znaleźć rozwiązanie problemu związanego ze zbożem z Ukrainy. "Czekamy na takie rozmowy i jesteśmy gotowi, żeby takie rozmowy się odbyły" - podkreślił. "Jesteśmy otwarci, żeby znaleźć rozwiązanie takie, które zabezpieczy polski rynek, zabezpieczy polskich rolników i pomoże Ukrainie" - dodał Telus.

"Chcemy pomóc w tranzycie Ukrainie, ale to ma być w tranzycie, a nie kosztem polskich rolników. Wystąpienie ministra Kaczki było dla mnie w jakiś sposób uspokojeniem pewnej atmosfery, która się zbudowała od dwóch czy trzech dni. Myślę, że Ukraina przemyślała swoje opinie, które wcześniej wyrażała i swoje zdanie, które wyrażała" - powiedział minister rolnictwa.