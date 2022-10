PSL o budowie CPK: ta władza nie szanuje własności rolników, przedsiębiorców i samorządowców

Ta władza nie szanuje własności i głosu obywateli, rolników, przedsiębiorców i samorządowców; zamiast tego jest tępa propaganda i pokazywanie sukcesu, który nie został do dziś policzony, bo nie wiemy, ile budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie kosztować - mówili w czwartek politycy PSL.

Poseł Stefan Krajewski (PSL) podkreślił w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie nawiązując do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i wywłaszczenia nieruchomości pod tę inwestycję, że "ta władza nie szanuje własności, ale i głosu obywateli, rolników, przedsiębiorców i samorządowców". "Zamiast tego jest tępa propaganda, jest opowiadanie o sukcesach, pokazywanie sukcesów tak naprawdę sukcesu, który nie został nawet do dnia dzisiejszego policzony. Bo, nie wiemy, ile ten projekt będzie budżet Polski kosztować. Była mowa o 34 mld, o 40 mld, te liczby rosną, tak jak rosła cena elektrowni w Ostrołęce, dwóch wież w Ostrołęce, które na koniec zburzono, taki sam los może spotkać CPK" - mówił Krajewski.

Zdaniem posła ludowców, dziś słyszymy wielkie słowa, ale widać brak działania. "Apele obywateli, które padają podczas wielu spotkań z przedstawicielami władzy, na komisjach sejmowych, na wysłuchaniu publicznym, w wielu miejscach spływają po rządzących jak, ta farba po tej ławce patriotycznej po pierwszym deszczu" - stwierdził Krajewski.

Zdaniem wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego (PSL) "miało być wielkie lotnisko, a jak na razie mamy jedynie hale odlotów". "Odlotów publicznych pieniędzy do kieszeni działaczy PiS i ich pociotków związanych ze spółką celową do budowy CPK" - podkreślił Zgorzelski.

Jak mówił, "o pociągu działaczy PiS do publicznych pieniędzy wiemy od dawna". "A dziś dowiadujemy się także o chęci gospodarowania mieniem mieszkańców terenów, na których powstaje CPK" - dodał wicemarszałek Sejmu.

Na konferencji obecni byli też przedstawiciele rolników i samorządowcy. "Jestem rolnikiem z gminy Teresin. Niedopuszczalne jest, by na najlepszych gruntach Mazowsza budować lotnisko. Te ziemie powinny być pod ochroną, a nie na sprzedaż. Cofnięcie zasady korzyści jest złodziejstwem. Rolnicy nie będą w stanie odbudować ojcowizn" - mówił rolnik Paweł Pałuba.

Starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz podkreślił, że konsultacje społeczne w sprawie inwestycji CPK dotarły na ziemię płocką. Ale - jak ocenił - "one nie odpowiadają na najważniejsze pytania mieszkańców". "Warianty budowy kolei przechodzą przez ich domy i gospodarstwa - niszczą ład społeczny i gospodarczy naszego regionu" - zaznaczył Ziemkiewicz.

Według niego, ludzie żyją w niepewności. "Przedstawiciele CPK mówią, że na koniec 2026 r. zapadnie decyzja o wariancie budowy kolei. Przez cztery lata mieszkańcy będą w niepewności czy inwestować w swoje domy i przedsiębiorstwa czy się zwijać. Nie pozwolimy na to" - podkreślił starosta płocki.

W parlamencie trwają prace nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, która zmienia sposób określania wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje publiczne, jak Centralny Port Komunikacyjny.

Zgodnie z ustawą odszkodowanie za wywłaszczenie ma być powiązane z wartością rynkową nieruchomości. Do odszkodowania będzie dodawany bonus pieniężny, który - po zmianie na etapie prac sejmowych - ma wynieść bazowo 20 proc. wartości nieruchomości oraz 40 proc. wartości budynków zlokalizowanych na nieruchomości i wartości lokalu mieszkalnego.

Przysługiwać będzie roszczenie do sądu cywilnego o szkodę rzeczywistą w zakresie szerszym niż wynika to z odszkodowania. Z rozwiązania tego będzie mógł skorzystać np. przedsiębiorca, dla którego wywłaszczenie spowodowało wyjątkowo wysokie szkody nierekompensowane odszkodowaniem.

Ponadto, ustawa zakłada szereg zachęt do zbywania nieruchomości przed formalnym ustaleniem lokalizacji CPK, w drodze decyzji administracyjnej.

CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej. Ma to być węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.