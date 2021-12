PSL o mijającym roku: największą porażką - polityka zdrowotna PiS; pozytywem - wybór nowego RPO

Polityka zdrowotna, inflacja i drożyzna oraz destabilizacja rządu - to największe porażki obozu rządzącego, które wyliczał w piątek poseł PSL Dariusz Klimczak, podsumowując mijający rok. Pozytywnie ocenił natomiast wybór Marcina Wiącka na nowego rzecznika praw obywatelskich.

Zdaniem Klimczaka, największą porażką rządu PiS w roku 2021 jest polityka zdrowotna, a także - jak mówił - niepotrzebna śmierć każdej osoby niezaszczepionej przeciw COVID-19. Drugą porażką, na którą wskazał Klimczak, jest polityka międzynarodowa obozu rządzącego. "Niestety rząd PiS-u pozostaje ciągle na linii kolizyjnej z Unią Europejską" - powiedział poseł PSL. Zaznaczył, że rząd jest w ciągłym konflikcie z Komisją Europejską i podkreślał, że wielomilionowe kary nałożone na Polskę przez TSUE ws. kopalni Turów i Izby Dyscyplinarnej SN uderzają w gospodarkę naszego państwa.

"Porażką jest inflacja i drożyzna, z którą rząd nie potrafił sobie poradzić. Porażką jest destabilizacja rządu, porażką jest odejście koalicjantów, (Porozumienia) Jarosława Gowina, i labilna większość (sejmowa - PAP), która nie daje pewności rządzenia" - wyliczał. Dodał, że porażką są także ciągłe afery wybuchające w różnych obszarach funkcjonowania państwa.

Podsumowując mijający rok, polityk wskazał jednak na kilka pozytywnych wydarzeń. "Z punktu widzenia opozycji bardzo dobrą informacją był wybór Rzecznika Praw Obywatelskich (...) to, że został wybrany prof. Marcin Wiącek" - ocenił. Zdaniem Klimczaka dobrą informacją było także utworzenie na wniosek opozycji specjalnych dodatków finansowych dla pracowników niemedycznych, którzy walczą z pandemią COVID-19 w podmiotach leczniczych oraz szereg zmian w systemie szczepień.

Poseł PSL przedstawił też prognozę na nadchodzący rok. "To będzie rok, w którym więcej zapłacimy w sklepach, na stacjach benzynowych, zapłacimy wyższe raty naszych kredytów, rolnicy zapłacą więcej za nawozy" - wyliczał. "Nawet ci, którzy będą płacić mandaty, zapłacą więcej" - dodał. Nawiązując z kolei do wchodzącego w życie od Nowego Roku Polskiego Ładu, Klimczak podkreślił, że zapłacimy także większe podatki, a w związku z tym, nie będzie to dobry rok ani dla polskiego biznesu, ani dla zwykłych podatników. "To może być katastrofa podatkowa dla wielu, ze względu na to, że zmiany są bardzo obszerne, niewyjaśnione i wprowadzone bardzo szybko" - powiedział.

Według Klimczaka, w nowym roku niewiele się zmieni także w wymiarze politycznym. Jego zdaniem będziemy obserwować ciąg dalszy kłótni w obozie rządzącym. "Wiele wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość może mieć mocne kłopoty w roku 2022. Nie wykluczam, że pojawi się rozłam" - powiedział. Zaznaczył, że z ostatniego wywiadu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wnioskuje, że obóz rządzący nie ma żadnej recepty na "bolączki", które trawią Polskę.

Polityk podkreślił, że w nadchodzącym roku wspólnym mianownikiem zarówno dla rządzących, jak i dla opozycji, powinny być kwestie dotyczące zdrowia Polaków. Wśród największych wyzwań wskazał konieczność wszczepienia polskiego społeczeństwa do poziomu ok. 80 proc., a także walka z drożyzną i inflacją.

1 stycznia 2022 r. w życie wchodzą zmiany podatkowe, wprowadzone w ramach Polskiego Ładu, m.in. wzrasta kwota wolna od podatku do 30 tys. zł oraz próg podatkowy z 85 tys. zł do 120 tys. zł. Ponadto likwidowany jest odpis składki zdrowotnej od podatku (jednocześnie wprowadzana jest tzw. ulga dla klasy średniej), zmieniają się zasady naliczania składki zdrowotnej przedsiębiorcom; wprowadzany jest tzw. podatek minimalny od korporacji.