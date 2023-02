PSL o połączeniu AgroUnii i Porozumienia: to suwerenna decyzja, która nic nie zmieni w dalszych naszych rozmowach

Szanujemy decyzję AgroUnii i Porozumienia o połączeniu sił i rejestracji nowej partii; to ich suwerenna decyzja, która nic nie zmieni w dalszych rozmowach, które wszystkie partie opozycji ze sobą prowadzą w celu wygrania najbliższych wyborów - podkreślają w rozmowie z PAP posłowie PSL.

W czwartek wyborcza.pl i Wirtualna Polska informowały, że Porozumienie i AgroUnia łączą siły i rejestrują nową partię, żeby pod wspólnym szyldem wystartować w jesiennych wyborach parlamentarnych. Według portalu wp.pl, proces rejestracji partii już się rozpoczął. Nazwa ugrupowania utrzymywana jest w tajemnicy, ale wiadomo, że będzie miało dwoje liderów: Magdalenę Srokę i Michała Kołodziejczaka - przekazała WP. "Celem ugrupowania jest samodzielny start w jesiennych wyborach i zbudowanie list na bazie własnych środowisk" - pisze Wirtualna Polska.

PAP zapytała polityków PSL, jak oceniają plany połączenia AgroUnii z Porozumieniem i jak wyobrażają sobie dalsze rozmowy z AgroUnią o wspólnej liście na przyszłe wybory.

Wiceprezes PSL Dariusz Klimczak podkreślił, że szanuje decyzję AgroUnii i Porozumienia. "To dla nas bardzo ważne, że dwa podmioty, które - de facto - wyrastają z PiS-u, bo kiedyś tam działali, dzisiaj działają przeciwko PiS-owi. To wpisuje się w politykę opozycji demokratycznej" - powiedział Klimczak.

"To jest ich suwerenna decyzja. Myślę, że to nic nie zmienia w dalszych naszych rozmowach, które wszystkie partie demokratycznej opozycji ze sobą prowadzą w jednym celu - żeby wygrać najbliższe wybory. A jaki będzie efekt tych rozmów czas pokaże" - dodał polityk PSL.

Zaznaczył, że nie wie, jaki jest cel tego połączenia i jaką ta partia będzie nosić nazwę. "Nie wiemy, jak ta wspólna inicjatywa będzie się nazywała i jakie cele obierze, ale wątpię, by radykalnie zmieniła się dotychczasowa polityka tych partii. Ona była ukierunkowana na sprzeciw wobec dotychczasowych rządów PiS i myślę, że to jest wspólny mianownik wszystkich demokratycznych partii opozycji" - podkreślił Klimczak.

Na uwagę, że w tej partii ma być miejsce dla byłego szefa Porozumienia Jarosława Gowina, polityk PSL odparł, iż myśli, że to będzie jeden z kłopotów, jeżeli chodzi o jakiekolwiek rozmowy. "Jeżeli to połączenie dokonuje się tylko w celu znalezienia miejsca dla Jarosława Gowina to uważam, że to błąd" - zaznaczył wiceprezes PSL.

Poseł Marek Sawicki pytany przez PAP o rozmowy PSL z nową partią tworzoną przez AgroUnię i Porozumienie powiedział, że "do tanga trzeba dwojga". "Koalicja Polska jest otwarta na wszystkie środowiska, które utożsamiają się z naszym programem, z naszymi koncepcjami gospodarczymi, społecznymi i z naszą postawą wobec światopoglądu i z takimi środowiskami jesteśmy otwarci na rozmowy. A co z tego wyjdzie to czas pokaże" - podkreślił.

Jak mówił, "to nie jest tak, że my wyskoczymy za chwilę na briefing przy stolikach dziennikarskich w Sejmie i krzykniemy: chodźcie z nami". "Wystarczy już, że szef PO Donald Tusk tak zaprasza wszystkich po kolei i jakoś jak do tej pory nikt się na to zaproszenie nie skusił" - dodał poseł. "Rozmowy koalicyjne wymagają ciszy i zakulisowych spotkań. Natomiast czym więcej się o nich mówi, tym mniejsze szanse na jakiekolwiek dogadanie się" - zaznaczył poseł PSL.

Pytany, o miejsca w nowopowstałej partii dla Jarosława Gowina, Sawicki odparł, że "Gowin ma to za uszami co ma w stosunku do PSL". "Natomiast to nie przekreśla tego, że jeśli chodzi o kwestie wartości i programu, to możemy i z Porozumieniem, i z AgroUnią, i z Hołownią rozmawiać. Ja nie widzę tutaj przeszkód. Natomiast musi być także zainteresowanie z drugiej strony" - powiedział Sawicki.

"Uważam, że od 2019 roku projekt Koalicji Polskiej i poszerzania współpracy Polskiego Stronnictwa Ludowego powinien być rozwijany. I mam nadzieję, że na te wybory będzie on poszerzony także o kolejne środowiska polityczne" - dodał poseł ludowców.