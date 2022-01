PSL proponuje wprowadzenia wsparcia finansowego przy zakupach nawozów rolniczych

Złożenie w Sejmie projektu ustawy o wsparciu w wysokości 1000 zł do każdej zakupionej przez rolników tony nawozów zapowiedzieli w środę posłowie klubu Koalicja Polska-PSL. Trzeba działać, inaczej polskie rolnictwo zacznie umierać - przestrzegał Stefan Krajewski (KP-PSL).

"Dziś polscy rolnicy oczekują realnego wsparcia, a nie pozorowanego. Dlatego jako Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska składamy projekt ustawy (zakładający - PAP) wsparcie do zakupu nawozów: 1000 zł do każdej zakupionej tony nawozów przez rolnika nie wcześniej niż przed 1 października 2021 roku, kiedy nastąpiły drastyczne podwyżki cen nawozów" - powiedział poseł Krajewski na konferencji prasowej w Sejmie.

Jak uzasadniał, konieczne jest wsparcie zakupów nawozów, w przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia z brakiem opłacalności w rolnictwie, który - podkreślił polityk PSL - "już dziś jest zauważalny". Zdaniem Krajewskiego rozwiązania proponowane przez PSL gwarantują, że pieniądze trafią faktycznie do rolników, którzy kupują nawozy i prowadzą produkcję.

"Przed chwilą słyszeliśmy od pana posła PiS (Zbigniewa) Dolaty, że ceny nawozów dzięki obniżce VAT z 8 proc. do zera spadną o 200 proc. Albo to jest jakieś przejęzyczenie, albo to jest znów taka narracja całego PiS. (...) Dziś trzeba działania, inaczej polskie rolnictwo ze stanu agonii przejdzie na umieranie" - powiedział polityk PSL.

Obniżenie z 8 proc. do 0 stawki VAT dla nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej i innych środków wspomagających produkcję rolniczą to jeden z zapisów zgłoszonego przez posłów PiS projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, którego pierwsze czytanie odbyło się w środę w Sejmie. To element tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0, której przyjęcie przez rząd ogłosił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Zgodnie z projektem obniżone stawki VAT mają obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.