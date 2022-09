PSL składa projekt uchwały Sejmu; Polska nigdy nie zrzekła się reparacji od Niemiec

Polska nigdy nie zrzekła się reparacji ani żadnych roszczeń; moralna wina i odpowiedzialność Niemiec za II wojnę światową jest niepodważalna. Sejm wzywa Radę Ministrów do podjęcia wszelkich działań mających na celu uzyskanie reparacji od RFN - czytamy w projekcie uchwały Sejmu autorstwa PSL, do którego dotarła PAP.

Politycy PSL poinformowali we wtorek, że składają do marszałek Sejmu Elżbiety Witek projekt uchwały Sejmu dot. wystąpienia o reparacje wojenne od Niemiec.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Radę Ministrów do podjęcia wszelkich działań na arenie międzynarodowej mających na celu uzyskanie od Republiki Federalnej Niemiec zadośćuczynienia za straty poniesione w wyniku II wojny światowej" - czytamy w projekcie. Proponowana uchwała wzywa także rząd do przedstawienia harmonogramu postępowania w tej sprawie.

W tekście projektu czytamy, że "agresja III Rzeszy na Polskę 1 września 1939 r. była aktem bestialstwa wobec suwerennego i demokratycznego państwa". "Nazistowskie Niemcy dokonały pogwałcenia dwustronnych traktatów i umów, oraz prawa międzynarodowego. Skutkami tej niczym niesprowokowanej agresji były niewyobrażalne cierpienia, masowe ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości. Liczne ofiary narodu polskiego dotyczyły także strat materialnych, niszczone były miasta, miasteczka i wsie, dobra polskiej kultury oraz pomniki naszej historii. Zdewastowany został przemysł państwowy i prywatny, zniszczeniu uległa ponad połowa infrastruktury transportowej" - wyliczono.

"Polska nie uzyskała zadośćuczynienia za krzywdy wyrządzone obywatelom Rzeczypospolitej w trakcie II wojny światowej. Według postanowień Konferencji poczdamskiej kwestie reparacji miały być przedmiotem ustaleń przyszłej konferencji pokojowej, co zaakceptowała Republika Federalna Niemiec, do której nigdy nie doszło. Traktat z września 1990 r., zawarty w wyniku tzw. Konferencji dwa plus cztery, nie poruszał sprawy reparacji, wobec czego ich nie rozstrzygnął. Ustalenia ZSRR z 1953 r. dotyczyły tylko i wyłącznie strefy okupowanej przez Sowietów. Suwerenna Polska nigdy nie zrzekła się reparacji ani żadnych roszczeń" - podkreślono w dokumencie.

Jak oceniono w tekście, "moralna wina i odpowiedzialność Niemiec za te krzywdy jest niepodważalna".

Przedstawiony przez PSL projekt to kolejny po zapowiedzianych przez klub KO i klub PiS. Projekt PiS wpłynął do Sejmu 2 września i został skierowany do pierwszego czytania w komisji spraw zagranicznych. Szef klubu KO Borys Budka poinformował natomiast we wtorek, że klub Koalicji Obywatelskiej zamierza złożyć własny projekt uchwały, dotyczący reparacji za II wojnę światową; będzie on wskazywać, że reparacje należą się nam zarówno od Niemiec, jak i od Rosji.

1 września w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podano, że ogólna kwota tych strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł. Dzień później wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk przekazał raport niemieckiemu koordynatorowi do spraw współpracy z Polską Dietmarowi Nietanowi. Jak informowali przedstawiciele rządu w ciągu kilku tygodni ma być też przygotowana i wysłana do Niemiec oficjalna nota dyplomatyczna.