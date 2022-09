PSL składa projekt uchwały ws. powołania komisji ds. kontroli nad działaniami rządu w celu uzyskania reparacji

Złożyliśmy w Sejmie projekt uchwały dotyczący powołania komisji nadzwyczajnej do spraw kontroli działań Rady Ministrów zmierzających do otrzymania zadośćuczynienia od Republiki Federalnej Niemiec - poinformował w czwartek lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz podkreślił w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie, że tak, jak zapowiadał wcześniej, w czwartek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek został złożony projekt uchwały w sprawie powołania komisji nadzwyczajnej do spraw kontroli działań Rady Ministrów zmierzających do otrzymania zadośćuczynienia od Republiki Federalnej Niemiec.

"To jest nasze powiedzenie rządzącym - sprawdzam. Czy autentycznie chcą wykonać uchwałę wczoraj podjętą przez Wysoką Izbę, czy chcą zabiegać o zadośćuczynienie, czy używają tylko tego tematu do zaspokojenia politycznych aspiracji, grają pod publiczkę i nie chcą tego efektu osiągnąć" - powiedział lider PSL.

Według niego, nadzwyczajna komisja sejmowa wspierałaby rząd w uzyskaniu politycznego nacisku na Republikę Federalną Niemiec. Jak ocenił, "tylko polityczny nacisk może okazać się tutaj skuteczny w uzyskaniu odszkodowań za straty materialne i krzywdy wyrządzone obywatelom II RP".

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza w sprawie reparacji potrzebne jest współdziałanie. "Ponad 400 posłów zadeklarowało chęć współdziałania w tej kwestii, tylko nieliczni wstrzymali się od głosu, czy byli przeciw" - zauważył lider PSL nawiązując do głosowania w Sejmie nad uchwałą dotyczącą reparacji.

Jak dodał oczekuje, że na czele komisji nadzwyczajnej stanie poseł PSL Władysław Teofil Bartoszewski. "To byłoby też symboliczne. To miałoby wymiar już nacisku samo w sobie powołanie komisji i szefa komisji Władysława Bartoszewskiego, który wczoraj bardzo intensywnie pracował nad uchwałą Sejmu" - zaznaczył szef ludowców.

W ocenie Dariusza Klimczaka, Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie samo załatwić kwestii reparacji. "Może to zrobić jedynie cały polski parlament, wszystkie ugrupowania i stronnictwa, które wyraziły zgodę na przyjęcie tej uchwały ws. reparacji i podjęcie tych działań" - powiedział poseł PSL.

Natomiast - jak dodał - "musimy kontrolować przebieg tych działań". "Jeżeli powstanie komisja, która będzie kontrolowała rząd będzie złożona ze wszystkich stronnictw, ma to zupełnie inną wymowę niż startuje jedynie jedna opcja polityczna" - podkreślił Klimczak.

W projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw kontroli działań Rady Ministrów zmierzających do otrzymania zadośćuczynienia od Republiki Federalnej Niemiec autorstwa PSL podkreślono, że do zakresu działań komisji należy zapewnienie współpracy organów państwa na rzecz skutecznej realizacji zadośćuczynienia od RFN za straty poniesione podczas II wojny światowej, kontrola działań rządu ws. uzyskania zadośćuczynienia od Niemiec oraz kontrola działań dyplomatycznych i politycznych zmierzających do uzyskania tego zadośćuczynienia.

Do zadań komisji należałoby też pozyskiwanie informacji o realizacji harmonogramu działań dyplomatycznych zmierzających do uzyskania zadośćuczynienia za straty wojenne, opracowywanie ustaw związanych z realizacją zadośćuczynienia oraz opiniowanie aktów wykonawczych w tym zakresie.

W czwartek Sejm przyjął uchwałę, w której wezwał rząd Niemiec do przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki spowodowane w wyniku rozpętania II wojny światowej.

W głosowaniu wzięło udział 437 posłów, z czego za głosowało 418 posłów, przeciw 4 posłów z KO; 15 posłów, w tym 7 posłów z Polski 2050, 3 z PPS, 1 z KO oraz 4 z Lewicy wstrzymało się od głosu; 23 posłów nie wzięło udziału w głosowaniu.