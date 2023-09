PSL staje w obronie rolników wywłaszczanych przez CPK

Bronimy rolników, którzy są wywłaszczani przez budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego – mówił na antenie RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL).

Od budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego aż po referendum – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL), krytykował rządy Prawa i Sprawiedliwości, w RMF FM.

- Nie wezmę udziału w referendum, bo jego pytania odnoszą się tylko do przeszłości. Odpowiedzi są już znane. One powinny dotyczyć naszej przyszłości: co z niekontrolowanym napływem zboża z Ukrainy? Czy jesteś za powszechnym dostępem do in vitro? – pytał Kosiniak-Kamysz.

Polityków rozgrzewa kwestia migracji. Odpowiedź PSL jest jasna: - Mechanizm automatycznej relokacji migrantów nie ma sensu. Jest niehumanitarny, nieefektywny i nie gwarantuje bezpieczeństwa. Nie ma na niego zgody. Potrzebne są inne działania, jak skup interwencyjny zboża i wysyłka do krajów potrzebujących – proponował prezes PSL.

- Przedstawimy naszą propozycję na weekend 30 września - 1 października. Zorganizujemy 1000 spotkań w całej Polsce – od północy do południa. Każdy nasz kandydat się zaangażuje. Docieramy tam, gdzie innych nie będzie, i mobilizujemy wyborców partii demokratycznych - zapowiedział szef ludowców.

Czy Polaków będzie stać na mieszkania? Zobacz najnowszą debatę