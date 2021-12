PSL: sytuacja epidemiczna w Polsce jest fatalna, a rząd jest bierny

Sytuacja epidemiczna w Polsce jest fatalna; skala zakażeń i zgonów spowodowanych koronawirusem jest zatrważająca; to zmusza do działań, a niestety rząd jest bierny - ocenili w środę posłowie PSL. Wezwali też prezydenta Andrzeja Dudy do włączenia się w walkę z koronawirusem.

Poseł Dariusz Klimczak (PSL) ocenił w środę na konferencji prasowej w Sejmie, że sytuacja epidemiczna w Polsce jest "fatalna". "Skala zakażeń i zgonów spowodowanych koronawirusem jest zatrważająca. Ona zmusza do działań, a niestety nasz rząd jest bierny" - podkreślił poseł PSL.

Przypomniał, że PSL zaproponowało trzy rozwiązania walki z koronawirusem. Pierwszym z nich jest sfinansowanie przez państwo zabiegów, leczenia i badań profilaktycznych obywateli w prywatnej służbie zdrowia.

"Zaprośmy do współpracy prywatne szpitale, prywatne podmioty lecznicze, prywatną praktykę lekarską, żeby każdy, kto dzisiaj nie może skorzystać z diagnostyki czy z zabiegu planowego w publicznej służbie zdrowia, bo ich oddział został zamknięty przez koronawirusa, niech ma możliwość wykonania szybko dla jego zdrowia zabiegów w prywatnym systemie ochrony zdrowia" - powiedział Klimczak.

Drugim postulatem, jak mówił poseł PSL, jest wsparcie dla personelu niemedycznego w postacie dodatku covidowego. "Dzisiaj oficjalnie się o nich upominamy, ponieważ są jednym z najważniejszych ogniw walki z koronawirusem" - podkreślił poseł ludowców.

Ostatni postulat PSL mówi o zachęcie finansowej w postaci 600 złotych za zaszczepienie się przeciw Covid-19. "Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że jest przewidywana ulga podatkowa. My się na to zgadzamy. Jeżeli rząd nie chce płacić pacjentom za to, żeby się zaszczepili, to niech będzie to ulga podatkowa" - zaznaczył Klimczak.

Dodał też, iż oczekuje współpracy ze strony prezydenta Andrzeja Dudy. "Niech pan prezydent zacznie współpracować z nami wszystkimi na rzecz walki z koronawirusem" - podkreślił poseł PSL.

Zdaniem posła Krzysztofa Paszyka premier Mateusz Morawiecki, "który antyszczepionkowych inspiratorów widzi za wschodnią granicą", powinien spojrzeć w pierwszej kolejności na własny obóz polityczny. "Apelujemy dzisiaj panie premierze niech pan przywoła do porządku swoich parlamentarzystów i po prostu przestańcie robić obciach Polsce na tle całej Europy i całego świata" - powiedział Paszyk.

Według posła Stefana Krajewskiego w walce z Covidem abdykują powoli najważniejsi politycy. "Covid sam się nie zakończy, szczepienia same się nie przeprowadzą. Technika jeszcze tak daleko nie poszła. Po pierwsze ktoś ten zastrzyk musi zrobić, po drugie ktoś musi chcieć tą szczepionkę przyjąć, ale z obawy o utratę poparcia lepiej schować głowę w piasek" - powiedział Krajewski.

Poseł Jarosław Rzepa zwrócił uwagę, że niedawno wprowadzono w Polsce kolejne obostrzenia, "ale rząd zapomniał, żeby nie przerzucać odpowiedzialności na tych, którzy mają to wykonać". "Mówię tutaj o hotelarzach, przedsiębiorcach, czy restauratorach, którzy dzisiaj nie wiedzą, w jaki sposób mają zobligować tych, którzy ich odwiedzają do tego, żeby przestrzegać obostrzeń. Dlatego apelujemy o natychmiastowe wprowadzenie paszportów Covidowych po to, żeby ci przedsiębiorcy mogli korzystać z tego prawa, które bardzo chętnie pewnie by stosowali, mogąc normalnie funkcjonować" - podkreślił Rzepa.

Ministerstwo Zdrowia przekazało w środę, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 29 064 osób. To najwyższa liczba w IV fali epidemii. Zmarło 570 chorych z COVID-19. To również najwięcej w IV fali.

Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 3 569 137 przypadków. Zmarły 84 153 osoby z COVID-19. Tydzień temu, 24 listopada, zanotowano 28 380 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 460 osób z COVID-19. Najwięcej nowych przypadków w tej fali pandemii - 28 380 - zanotowano 24 listopada, a we wtorek - 30 listopada najwięcej zgonów - 526.