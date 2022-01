PSL: VAT na energię elektryczną powinien zostać obniżony do 5 proc. na przynajmniej trzy lata

Obniżenie VAT-u na energię elektryczną do 5 proc. na przynajmniej trzy lata i obniżenie VAT-u na gaz ziemny do 8 proc. też na co najmniej trzy lata - to niektóre postulaty przedstawione w poniedziałek przez PSL. Ludowcy chcą też przeznaczenia 12 mld zł na rozwój OZE.

Poseł PSL-KP Mieczysław Kasprzak przekonywał na konferencji prasowej w Sejmie, że wbrew temu, co mówi rząd, wysokie ceny gazu nie są i nie będą zjawiskiem przejściowym. "Ten rok już jest stracony, ten rok to ceny o 60 procent wyższe na gaz, w przyszłym roku też te ceny będą wysokie i w następnym, trzecim roku też będą wysokie" - powiedział Kasprzak.

Mówił, że PGNiG pod rządami PiS zlikwidował umowy długoterminowe na dostawy gazu i wprowadził tzw. ceny spotowe. Oznacza to - jak powiedział Kasprzak - że gaz kupowany jest na bieżąco na giełdzie po "zwariowanych cenach".

Rzecznik PSL Miłosz Motyka podkreślił, że Ludowcy proponują konkretne rozwiązania. "VAT na energię elektryczną powinien zostać obniżony do 5 procent na przynajmniej trzy lata, VAT na gaz ziemny jego przesył powinien zostać obniżony do 8 procent również przynajmniej na trzy lata" - mówił Motyka.

Dodał, że PSL proponuje również powrót do rozwiązań proekologicznych i promowanie energii odnawialnej, zwłaszcza energii wiatrowej. Motyka powiedział, że w 2015 r., po przejęciu władzy przez PiS, jedną z pierwszych przeforsowanych przez rządzących ustaw, była ustawa de facto likwidującą możliwość stawiania wiatraków w Polsce.

Motyka wskazywał, że Polska tylko w 2021 r. z handlu emisjami zyskała 25 mld zł i przynajmniej połowa tej kwoty, czyli ponad 12 mld zł, powinno zostać przeznaczone na transformację energetyczną i rozwój OZE. "To jest dzisiaj priorytet: tani prąd i czyste powietrze. Czas na prawdziwą zieloną transformację energetyczną" - powiedział rzecznik PSL.

Poseł Kasprzak przekonywał też, że Polska powinna zwiększyć poszukiwanie i wydobycie krajowego gazu. "My dzisiaj moglibyśmy mieć znacznie więcej gazu krajowego pochodzenia, który jest znacznie tańszy" - podkreślił.

Mówił że w kwestii cen energii elektrycznej też "jest dramat", ponieważ mamy wysokie ceny certyfikatów, a to wynika z faktu, że mamy mało energii odnawialnej.