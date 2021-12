PSL żąda od prezydenta deklaracji o zawetowaniu noweli o radiofonii i telewizji

Żądamy od prezydenta Andrzeja Dudy natychmiastowej deklaracji o zawetowaniu ustawy, która jest niezgodna z konstytucją i umowami międzynarodowymi - powiedział w piątek lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji.

Jednocześnie prezes PSL zażądał od premiera Mateusza Morawieckiego "natychmiastowego wycofania się ze wszystkich ustaw" godzących w interes Polaków i polskie bezpieczeństwo.

Sejm odrzucił w piątek bezwzględną większością głosów uchwałę Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Teraz ustawa trafi do prezydenta. "W Sejmie doszło do bezprecedensowego zamachu na wolne media" - napisano w oświadczeniu TVN Grupy Discovery po tym sejmowym głosowaniu.

W swojej wypowiedzi do dziennikarzy w Sejmie Kosiniak-Kamysz podkreślił, że sprawa "lex TVN" ma "przykryć" wszystkie "afery i błędy rządzących". Jak się wyraził, jest to "wciskany guzik atomowy". "Bo grzyb atomowy +lex TVN+ ma przykryć całą tą nieudolną władzę, ma przykryć drożyznę, zaniedbania bezpieczeństwa Polski, (...) brak pomysłu na walkę z pandemią" - ocenił.

"Żądamy od prezydenta Dudy natychmiastowej deklaracji o zawetowaniu ustawy, która jest niezgodna z konstytucją, niezgodna z umowami międzynarodowymi, łamie umowę o wolnych handlu zawartą w 1990 r. między Polską a Stanami Zjednoczonymi" - podkreślił prezes PSL. Jak dodał, jego ugrupowanie żąda od prezydenta "szybkiej deklaracji, że ustawy, które niszczą sojusze Polski ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską, nie będą przez niego akceptowane".

Kosiniak-Kamysz mówił ponadto, że żąda od premiera Morawieckiego "natychmiastowego wycofania się ze wszystkich ustaw, które godzą w interes nas Polaków i naszego bezpieczeństwa, bo godzą w relacje polsko-amerykańskie i polsko-europejskie".

"Dziś jest ogromne zagrożenie na wschodniej granicy UE i wschodniej granicy Polski, jest niepokój na Ukrainie i szalejąca drożyzna i receptą na rozwiązywanie tych problemów nie jest skłócanie nas z sojusznikami, tylko szukanie jak największej grupy przyjaciół i umacnianie sojuszy" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że "polska racja stanu, to silna obecność w UE i NATO". "Do pewnego momentu w Polsce co do tego nie było wątpliwości. Ale gdy radykałowie w PiS przejęli władzę, to uruchomili ten przycisk atomowy, i dziś relacje polsko-amerykańskie są po prostu bardzo słabe" - ocenił prezes PSL.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji ma - zdaniem PiS - na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 r. przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc. Ustawa wzbudziła protesty części obywateli, dziennikarzy, opozycyjnych polityków i ekspertów, według których jest ona wymierzona tylko w telewizję TVN.

Chargé d'affaires USA w Polsce Bix Aliu oświadczył w piątek, że "Stany Zjednoczone są skrajnie rozczarowane przyjęciem przez Sejm ustawy medialnej". "Oczekujemy, że prezydent Andrzej Duda będzie działał zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, by wykorzystać swoje przywództwo do ochrony wolności słowa" - dodał.