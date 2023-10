PSO Maskpol oraz CFT Precyzja podpisały umowy dot. m.in. dostaw opancerzenia do bojowego wozu piechoty Borsuk

Wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółka PSO Maskpol S.A. oraz firma CFT Precyzja sp. z o.o. podpisały umowy dotyczące produkcji i dostaw opancerzenia z pakietem wypornościowym do nowego bojowego pływającego wozu piechoty Borsuk - podała PGZ.

Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała we wtorek na platformie X (dawniej Twitter), że "wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółka PSO Maskpol S.A. oraz firma CFT Precyzja sp. z o.o. podpisały umowy dotyczące produkcji i dostaw opancerzenia z pakietem wypornościowym do nowego bojowego pływającego wozu piechoty Borsuk".

W komunikacie spółki PSO Maskpol wyjaśniono, że "umowy zakładają m.in. powstanie nowych linii produkcyjnych umożliwiających wytwarzanie modułów dodatkowego opancerzenia".

"Nowy bojowy pływający wóz piechoty Borsuk to najnowocześniejszy pojazd tej klasy dostępny na rynku. Choć liderem projektu jest Huta Stalowa Wola, w jego powstanie zaangażowało się także kilka innych podmiotów z Grupy Kapitałowej PGZ. Tym bardziej cieszy fakt, że jest wśród nich MASKPOL, który w tym roku obchodzi swoje 55-lecie działalności. Wkład tej spółki w tworzenie najnowszych rozwiązań w zakresie indywidualnej ochrony żołnierza jest ogromny. Teraz wiedza i doświadczenie spółki zostaną wykorzystane przy pracach nad Borsukiem" - podkreślił prezes Zarządu PGZ S.A. Sebastian Chwałek, cytowany w komunikacie PSO Maskpol.

Jak zaznacza prezes zarządu PSO Maskpol Adam Ogrodnik "w wyniku zawartych umów zostaną zbudowane krajowe zdolności w 100 proc. pokrywające zapotrzebowanie na dopancerzenie dla NBPWP Borsuk".

"To działanie to jeden z ważnych elementów budowy w PSO Maskpol S.A. centrum kompetencyjnego Grupy Kapitałowej PGZ w obszarze dopancerzeń pojazdów wojskowych. PSO Maskpol S.A. planuje w następnych latach zwiększać zasoby i rozbudowywać infrastrukturę zaangażowane w projektowanie i produkcję systemów dopancerzeń. Do naszej firmy będą również kierowane projekty kooperacyjne i offsetowe w tej dziedzinie realizowane z partnerami zagranicznymi" - dodał.

Maskpol produkuje i dostarcza produkty z segmentu ochrony balistycznej od blisko 20 lat. Poza dostawami kamizelek i hełmów balistycznych do Wojska Polskiego trafiły również pakiety balistyczne zwiększające ochronę załóg śmigłowców bojowych. Produkty spółki są również eksportowane do kilku krajów europejskich, ale również poza Europę.