PSP: 33 osoby zostały przetransportowane do szpitali, po wypadku na dk 2

Na tę chwilę 33 osoby jadące autokarem, który wpadł do rowu w miejscowości Piotrowina na drodze krajowej nr 2, zostały przetransportowane do szpitali - poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

"Na tę chwilę 33 osoby zostały przetransportowane do szpitali. Droga zablokowana jest w obydwu kierunkach. Na chwilę obecną na miejscu prowadzi działania 22 zastępy straży pożarnej, oraz m.in. 10 zespołów PRM (Państwowe Ratownictwo Medyczne - PAP), w tym 1 zespół LPR" - napisała we wtorek na Twitterze Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 9.30 w miejscowości Piotrowina. "Na 543. kilometrze drogi krajowej nr 2 białoruski autokar jadący w kierunku Warszawy z nieznanych przyczyn zjechał do rowu" - informował wcześniej PAP st. kpt. Kamil Płochocki z Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim.

Podczas briefingu prasowego służb na miejscu zdarzenia sierżant sztabowa Elżbieta Zagórska z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim podkreśliła, że był to autokar rejsowy jadący z białoruskiego Mińska do Warszawy. "Autobusem podróżowało 45 osób. Na szczęście w tym momencie nie mamy informacji co do obrażeń ciężkich" - zaznaczyła policjantka.

"Droga jest zablokowana w obydwu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać nawet do pięciu godzin. Zostały wyznaczone objazdy" - podała. Na czas utrudnień policjanci kierują na objazdy. Osoby jadąc od Siedlec, powinny kierować się do miejscowości Jagodne Gałki, natomiast w kierunku Siedlec na drogę 697 na Węgrów.

Sierżant sztabowa przekazała również, że w chwili zdarzenia kierowca autokaru był trzeźwy. "Cały czas trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności, dlaczego kierowca stracił panowanie nad autobusem" - mówiła. Jak ustaliła PAP, w autokarze było dwóch kierowców.

Z kolei st. kpt. Kamil Płochocki z Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim podczas briefingu poinformował, że w kulminacyjnym momencie działań na miejscu było 20 zastępów straży pożarnej, 8 karetek pogotowia, śmigłowiec LPR.

Natomiast burmistrz Kałuszyna Arkadiusz Czyżewski zaznaczył, że rolą urzędu miasta jest pomoc logistyczna w zabezpieczeniu osób, które nie są ciężko ranne. "Część wyraża wolę kontynuowania podróży. Część spieszy się na samolot. Jeżeli tylko lekarz na to pozwoli my tych ludzi dowieziemy do Mińska Mazowieckiego" - podkreślił Czyżewski. Dodał przy tym, że jeżeli będzie potrzeba zabezpieczenia lokum dla tych osób, to również są na to przygotowani.

