PSP: ostatniej doby doszło do 430 pożarów; zginęły trzy osoby

Ostatniej doby strażacy uczestniczyli w gaszeniu 430 pożarów; zginęły trzy osoby, a dziewięć zostało rannych - poinformował w środę PAP rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski.

Jak przekazała Państwowa Straż Pożarna, ostatniej doby PSP zanotowała 1241 interwencji, z czego 430 to pożary, 705 to miejscowe zagrożenia, a 106 to alarmy fałszywe. W pożarach zginęły trzy osoby, a dziewięć zostało rannych. Z kolei w tzw. miejscowych zagrożeniach odnotowano 29 ofiar śmiertelnych i 114 rannych.

Do tragicznych zdarzeń doszło m.in. w Wielkopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. W Koninie w pożarze mieszkania na drugim piętrze budynku wielorodzinnego zginęła jedna osoba. Kolejną ofiarę odnotowano po wybuchu ulatniającego się gazu z butli w miejscowości Hanulin w Wielkopolsce. Jedna osoba zginęła w pożarze drewnianego domu w miejscowości Turbia na Podkarpaciu; podczas akcji gaszenia pożaru ranny został strażak.

Już dzisiejszej doby w miejscowości Wola Bystrzycka na Lubelszczyźnie w pożarze domu jednorodzinnego zginęła jedna osoba.