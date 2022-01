PSP: prawie 200 zgłoszeń w związku z silnym wiatrem

Do godziny 20 straż pożarna odnotowała w całym kraju prawie 200 zgłoszeń w związku z silnym wiatrem - poinformował w sobotę wieczorem rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski.

Brygadier Karol Kierzkowski przekazał PAP, że w sobotę do godziny 20 straż pożarna odnotowała w całym kraju 185 zgłoszeń w związku z silnym wiatrem. "Najwięcej w woj. pomorskim (28), łódzkim (23) i mazowieckim (22)" - podał strażak.

"Brak osób rannych" - dodał.

Według prognozy pogody na sobotę, przygotowanej przez Michała Jaworskiego, synoptyka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, za sprawą zbliżającego się do Polski niżu Nadia, należy przygotować się do silnego i bardzo silnego wiatru. Dla północnych województw kraju IMGW wydało już ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia. Na pozostałym obszarze Polski od godzin wieczornych obowiązywać będą ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem.

"Dzisiaj zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami - głównie na wschodzie kraju. Wiatr będzie porywisty, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 95 km/h, z kierunków południowo-zachodnich" - powiedział Jaworski.

W nocy nadal wiać będzie wiatr umiarkowany, okresami silny i porywisty, osiągający do 95 km/h z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich. Na samym Wybrzeżu siła wiatru może osiągnąć do 130 km/h. Zachmurzenie będzie duże, z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura minimalna od minus 1-2 stopni na południowym wschodzie do około 1 stopnia w centrum i 4 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich.