PSP: prawie 400 zgłoszeń dotyczących usuwania skutków silnego wiatru

Do godziny 23 w piątek, strażacy odnotowali 391 zgłoszenia związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru - przekazał PAP rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski.

Rzecznik PSP przekazał, że najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie województwa małopolskiego - 83, z czego w powiecie tatrzańskim - 19, nowosądeckim - 10, limanowskim - 12, tarnowskim - 10, a także w województwach: mazowieckim - 75, śląskim - 63, dolnośląskim - 23, łódzkim - 22, podkarpackim - 21 i pomorskim - 20.

"Działania polegają na usuwaniu przewróconych drzew i gałęzi z ulic, chodników i budynków - poinformował bryg. Karol Kierzkowski.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło w piątek przed silnym wiatrem i możliwym brakiem prądu na terenie części dziewięciu województw leżących w środkowym pasie kraju. Ostrzeżenie obowiązuje w piątek wieczorem i w nocy. RCB apeluje o zabezpieczenie rzeczy przed wiatrem.

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w środkowej i północnej części kraju. W dziewięciu województwach, gdzie obowiązuje alert drugiego stopnia IMGW prognozuje przejściowo wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach od 70 km/h do 90 km/h, a lokalnie do 100 km/h. Wiatr będzie tam wiał z kierunków południowych i zachodnich.