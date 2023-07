PSP: prawie pół tys. interwencji w związku z burzami; wichury zrywała dachy i łamały drzewa

Do rana zanotowaliśmy 497 interwencji związanych z burzami, głównie na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku - poinformowała Monika Nowakowska-Brynda z Komendy Głównej PSP. Dodała, że najgorsza sytuacja była na Podkarpaciu, gdzie wichura w jednej z miejscowości zerwała 10 dachów z budynków.

"Dziś do rana mieliśmy 497 interwencji, głównie na Podkarpaciu - 109, w Małopolsce - 90 i na Śląsku - 74. Na Podkarpaciu w miejscowości Wierzawice (powiat leżajski) ok. godz. 19 we wtorek przechodząca wichura zerwała 10 dachów z budynków mieszkalnych i gospodarczych" - przekazała Monika Nowakowska-Brynda z Komendy Głównej PSP

Strażacy głównie wypompowywali wodę z zalanych obiektów, usuwali wiatrołomy i udrażniali przepusty drogowe. Interwencje w województwie podkarpackim dotyczyły głownie powiatów: dębickiego, leżajskiego i krośnieńskiego.

"Sytuacja się uspokoiła, ale wiemy że na południu i w południowo-wschodniej części kraju mogą wystąpić burze i wiatr z porywami do 70 km/h" - poinformowała Nowakowska-Brynda.