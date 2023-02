PSP: spodziewamy się dużo pracy i dużo zniszczeń w związku z zapowiadanym silnym wiatrem

IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem w całym kraju. Najsilniej wiać ma nad morzem, gdzie na wybrzeżu prędkość wiatru może wynieść nawet 125 km/h. "To jest bardzo niszczycielska siła. Spodziewamy się dużo pracy i dużo zniszczeń" - podkreślił rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski.

Jak przekazał brygadier Karol Kierzkowski według prognoz IMGW najmocniej będzie wiało na wybrzeżu, gdzie wiatr będzie osiągał prędkość w porywach nawet do 125 km/h. "To jest bardzo niszczycielska siła. Powoduje to, że drzewa przewracają się, a budynki ulegają uszkodzeniom. Może też dojść do przerw w dostawie prądu. W centrum siła wiatru prognozowana jest na 90 km/h, ale to też jest bardzo niebezpieczna aura" - przekazał rzecznik PSP.

"Spodziewamy się, więc dużo pracy i dużo zniszczeń. Porównywane jest to do ubiegłorocznych wichur, które pojawiły się też na przełomie stycznia i lutego. Wtedy notowaliśmy rekordowe ilości interwencji dobowych. Niestety wtedy nie obyło się bez ofiar śmiertelnych" - przypomniał.

W związku z ostrzeżeniami IMGW brygadier zaapelował, aby każdy w czasie wichur zachował szczególną ostrożność. "Uporządkujmy to co możemy na balkonie, tarasie czy na podwórzu, żeby sprzęty nie stwarzały zagrożenia. Również przygotujmy się na ewentualne przerwy w dostawie prądu. Powinniśmy mieć latarkę, baterie, pożywienie, leki jeżeli przyjmujemy i na przykład turystyczną kuchenkę gazową, jeżeli nasz dom jest zasilany wyłącznie prądem" - tłumaczył.

"Pamiętajmy też o swoich zwierzętach, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Apelujemy także do kierowców, żeby uważali na drogach" - zaznaczył.

Zapewnił też, że strażacy są w gotowości. "Cały czas monitorujemy sytuację i oczekujemy na informację na numer alarmowy. Tam, gdzie się będzie coś złego działo na pewno przyjedziemy i pomożemy" - dodał strażak.

Jak przekazał w piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ostrzeżenie trzeciego stopnia przed silnym wiatrem dotyczy ośmiu powiatów na wybrzeżu. Według prognoz w tym rejonie może wystąpić silny wiatr o średniej prędkości od 50 km/h do 70 km/h, w porywach do 100 km/h w głębi lądu, do 125 km/h na wybrzeżu, z południowego zachodu i zachodu. Synoptycy prognozują, że najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy z piątku na sobotę i rano w sobotę.

Alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem zostały wydane dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz północnych części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. W tych miejscach IMGW prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy z piątku na sobotę.

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz południowych części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego. W tych regionach synoptycy prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza możliwość wystąpienia groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności.