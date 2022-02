PSP: strażacy ochotnicy mogą składać wnioski o świadczenie ratownicze

W środę weszło w życie rozporządzenie dotyczące świadczeń ratowniczych dla strażaków ochotników. Druhowie mogą składać wnioski o 200 zł miesięcznie za wysługę lat w ochotniczej służbie.

Prawo do tego świadczenia przysługuje druhom i druhnom OSP, którzy służyli co najmniej przez 25 lat - w przypadku mężczyzn - oraz 20 lat - w przypadku kobiet. W tym czasie powinni co najmniej raz w roku brać udział w działaniach i akcjach ratowniczych. Przy naliczaniu wysługi lat nie jest jednak konieczne zachowanie ciągłości.

Przed wejściem w życie nowej ustawy o OSP, która wprowadziła to świadczenie, wiceszef MSWiA Maciej Wąsik podkreślał, że jest ono oczekiwane przez strażaków i ratowników. "Mamy niemal same dobre sygnały ze środowiska Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczące właśnie uregulowania ich praw, przyznania im dodatku emerytalnego" - mówił. Wąsik podkreślał, że postulat wprowadzenia takiego świadczenia był formułowany od wielu lat.

"Często zresztą składano takie obietnice i chyba przyszedł czas, żeby tę sprawę uregulować" - podkreślał.

Świadczenie ratownicze zgodnie z nowymi przepisami przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

"Osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy" - poinformowała w środę Państwowa Straż Pożarna. Dodając, że świadczenie będzie wypłacane miesięcznie, do 15. dnia miesiąca.