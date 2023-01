PSP: w Nowy Rok doszło do prawie 1,3 tys. pożarów; zginęło pięć osób

W Nowy Rok strażacy zanotowali 1276 pożarów, w których zginęło pięć osób, a 17 zostało rannych - poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy PSP bryg. Karol Kierzkowski.

Jak przekazała Państwowa Straż Pożarna w Nowy Rok strażacy wyjeżdżali do 2066 akcji, z czego 1276 to pożary, 594 miejscowe zagrożenia, a 196 to alarmy fałszywe. W pożarach zanotowano pięć ofiar śmiertelnych i 17 rannych.

Do tragicznego pożaru doszło tuż po godz. 8 w Mikołajkach (woj. warmińsko-mazurskie) na drodze wojewódzkiej 538. Zgłoszenie dotyczyło wypadku samochodu osobowego. Jak poinformowali strażacy, pojazd w wyniku uderzenia w drzewo zapalił się. Auto, w którym były dwie osoby całkowicie spłonęło.

Wcześniej, w Gdańsku po godz. 1 w nocy zapaliło się mieszkanie na drugim piętrze bloku. W pożarze zginęła jedna osoba. Do kolejnych pożarów, w których zanotowano po jednej ofierze śmiertelnej tego dnia doszło po godz. 19 w Łodzi i Gorzowie Wielkopolskim. W pierwszym przypadku zapaliło się mieszkanie na parterze bloku, w drugim kontener mieszkalny.