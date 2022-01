PSP: w związku z silnym wiatrem do godz. 21.30 strażacy interweniowali ponad 300 razy

Do godziny 21.30 strażacy w związku z silnym wiatrem w całym kraju interweniowali ponad 300 razy - przekazał w sobotę wieczorem rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski.

Według informacji przekazanych przez brygadiera Karola Kierzkowskiego w sobotę do godziny 21.30 straż pożarna odnotowała w całym kraju 318 zgłoszeń w związku z silnym wiatrem. "Najwięcej w woj. zachodniopomorskim (98), pomorskim (61) oraz łódzkim (23)" - wyliczył rzecznik prasowy komendanta głównego PSP.

"Brak osób rannych" - dodał.

Według prognozy IMGW w nocy nadal wiać będzie wiatr umiarkowany, okresami silny i porywisty, osiągający do 95 km/h z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich. Na samym Wybrzeżu siła wiatru może osiągnąć do 130 km/h. Zachmurzenie będzie duże, z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura minimalna od minus 1-2 stopni na południowym wschodzie do około 1 stopnia w centrum i 4 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich.