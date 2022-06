Ptok: Apelujemy do posłów o przyjęcie senackich poprawek do noweli ustawy o płacach w ochronie zdrowia

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok podczas konferencji przed Sejmem zaapelowała do posłów o przyjęcie senackich poprawek do noweli ustawy o płacach w ochronie zdrowia. Dodała, że poprawią one także jakość leczenia pacjentów.

W środę sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzy uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Następnie poprawki zaproponowane przez Senat przegłosuje Sejm.

Przed gmachem Sejmu w środę rozpoczął się protest pielęgniarek organizowany przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Na prezentowanych banerach protestujący mają nazwy regionów Polski, z których przyjechali. Na transparentach dominują hasła: "Poprawki Senatu to poprawa warunków opieki nad pacjentami" czy też "Godna płaca po wartościowaniu pracy, a nie po uważaniu". Ulica Wiejska z obu stron jest zablokowana.

Przed godziną 11.00 przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok podczas konferencji odczytała stanowisko związku i zaapelowała do posłów o przyjęcie senackich poprawek.

Zaznaczyła, że najważniejsze z nich, które powinny zostać przyjęte, dotyczą m.in. bezzwłocznego uznawania przez pracodawców podwyższania kwalifikacji przez pracowników; wprowadzenia zasady, że ustalenie nowego wynagrodzenia następować będzie każdorazowo od następnego miesiąca, w którym pracownik udokumentuje uzyskanie wyższych kwalifikacji czy też wprowadzenie do ustawy przepisu gwarantującego podmiotom leczniczym pokrycie kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń ich pracowników.

"Poprawki nie wywołują skutków finansowych dla budżetu państwa i mieszczą się w środkach przewidzianych w ogólnych skutkach regulacji" - podkreśliła.

Przewodnicząca wyjaśniła, że OZZPiP zabiegał o takie zmiany od początku procesu legislacyjnego. "Uważamy, że przyjęcie przez Sejm tych poprawek Senatu będzie krokiem w kierunku poprawy jakości i leczenia pacjentów poprzez godne traktowanie pracowników ochrony zdrowia" - zaznaczyła.

Przekazała, że każda z pielęgniarek obecnych na proteście będzie miała ze sobą kartę obserwacji posła, na której będzie mogła zapisywać wyniki głosowań nad poprawkami zgłoszonymi przez Senat do noweli ustawy.

"Uczestniczymy w zgromadzeniu pod hasłem: patrzymy posłom na ręce. Chcemy każdego posła rozliczyć, jak będzie głosował. Ta ustawa od samego początku jest źle skonstruowana, bo wartościuje wynagrodzenie tylko na podstawie wykształcenia. Musimy podnosić kwalifikacje, a nie chcą nam tego uznawać" - oceniła Katarzyna Tymińska, członkini zarządu Regionu Śląskiego OZZPiP.

"Jesteśmy tutaj po to, aby Sejm przyjął te poprawki, które zaproponował Senat, czyli poprawił ustawę o najniższym wynagrodzeniu dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych - powiedziała PAP przewodnicząca zarządu Regionu Lubelskiego OZZPiP Bernarda Machniak.

Nowelizacja ustawy zakłada, że gwarantowane poziomy najniższych wynagrodzeń wzrosną od lipca 2022 r. Podwyżki płacy minimalnej w drugim półroczu br. dla pracowników ochrony zdrowia kosztować będą ponad 7 mld zł. Nowelizacja przewiduje m.in. przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest wykształcenie średnie. Te z największym doświadczeniem zawodowym zrównane zostaną pod względem współczynnika pracy z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Senatorowie zaproponowali m.in. podniesienie współczynnika pracy dla zawodów medycznych o 0,25 proc.