Publiczne pieniądze nakręcą prywatny biznes. Wyścig trwa

Mamy obecnie wojnę na pomoc publiczną. Na niespotykaną wcześniej skalę pompuje się publiczne pieniądze do prywatnego biznesu, właśnie w tej formie, mówi w rozmowie z WNP.PL Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w latach 2021-2022.

- Zauważalny jest teraz bardzo jednoznaczny trend – na niespotykaną wcześniej skalę pompuje się publiczne pieniądze do prywatnego biznesu. Odbywa się to w formie pomocy publicznej. Uważam, że mamy obecnie wojnę na pomoc publiczną. W skali światowej w 2019 roku kraje w tej formie wsparcia przekazały 60 mld dolarów. Dzisiaj ta kwota przekroczyła już 2 bln dolarów – mówi w rozmowie z WNP.PL Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w latach 2021-2022, który pracuje obecnie jako Head of Government Relations w firmie Hickey and Associates.

Zobacz całą rozmowę z Krzysztofem Dryndą:

Kwestie wysokości pomocy publicznej zaczynają być kluczowe w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

Były prezes PAIH podkreśla, że kwestie wysokości pomocy publicznej zaczynają być kluczowe w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

- Państwa zaczęły bardziej protekcjonalnie patrzeć na to, co się dzieje z inwestycjami. Widać, jak mocno starają się zachęcać inwestorów zagranicznych, ale działa to też w drugą stronę – mocne wysiłki są podejmowane, by zatrzymać rodzimych inwestorów, aby inwestowali we własnym kraju – tłumaczy Drynda i dodaje: - Bliski Wschód bardzo mocny nacisk kładzie na ściąganie inwestycji, które bazują nie tylko na handlu. Ściągają firmy produkcyjne i na to idą ogromne kwoty dofinansowania.

Polska ma szansę skorzystać z odbywających się już procesów friendshoringu

Polska, choć nie odgrywa kluczowej roli w starciu największych gospodarek na świecie, ma szansę skorzystać z odbywających się już procesów friendshoringu (tworzenie powiązanych ze sobą sieci dostawców w ramach współpracujących ze sobą polityczne i militarnie państw). Za nami przemawiają nadal niskie koszty pracy oraz bliskość do zachodniego rynku. Trzeba jednak z tych możliwości skorzystać szybko.

- Coraz mocniejsze jest zjawisko friendshoringu. W ostatnim czasie do Europy trafiły duże inwestycje związane z produkcją mikroprocesorów. One spokojnie mogły być produkowane w Stanach Zjednoczonych, ale ze względu na swego rodzaju dywersyfikację i połączoną z tym wysoką pomoc publiczną w krajach inwestycji, zdecydowano się na Europę, w tym Polskę – wyjaśnia Krzysztof Drynda.