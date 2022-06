Nie ma i nie było innych powodów wstrzymywania wypłaty KPO niż polityczne. Jako suwerenny członek UE mamy absolutne prawo do funduszy europejskich - ocenił w czwartek dla PAP minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, odnosząc się do zaakceptowania dzień wcześniej przez KE KPO.

Senat w środę wieczorem przyjął jednogłośnie nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym m.in. likwidującą Izbę Dyscyplinarną tego sądu, wprowadzając do ustawy blisko 30 poprawek. Ustawa została zainicjowana przez prezydenta Andrzeja Dudę, by dać zielone światło dla zaakceptowania przez KE polskiego KPO. Komisja Europejska oczekiwała bowiem - zgodnie z decyzją TSUE - likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN, a także wdrożenia innych zmian - tzw. kamieni milowych - związanych z ważnymi aspektami niezależności polskiego sądownictwa. W środę KE poinformowała o zaakceptowaniu KPO.

"Jako suwerenny członek UE mamy absolutne prawo do funduszy europejskich. Wstrzymywanie ich było tylko i wyłącznie sprawą polityczną, inicjowaną przez polską +opozycję totalną+. Należy się spodziewać że nawet teraz, po wczorajszym zatwierdzeniu Krajowego Planu Odbudowy, nie ustaną w wysiłkach, aby pieniądze, które się Polakom należą, zablokować, bo to jest ich sposób na walkę o władzę" - powiedział w czwartek PAP minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

"Nie ma i nie było innych powodów wstrzymywania wypłaty KPO niż polityczne, zwłaszcza jeśli chodzi o praworządności. Kontrole OLAF (Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) pokazują, że Polska jest nie tylko liderem w wykorzystywaniu środków europejskich, ale że robi to najuczciwiej" - podkreślił Puda.

Polski rząd już ponad rok temu przesłał do KE Krajowy Plan Odbudowy, czyli dokument opisujący sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy UE. Pod koniec października zeszłego roku przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła warunek, by w polskim KPO znalazło się zobowiązanie rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.

Konieczność zmian dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN ma związek z tym, że Trybunał Sprawiedliwości UE latem 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Za niewykonanie tego postanowienia TSUE nałożył na Polskę karę 1 mln euro dziennie.

Unijny Fundusz Odbudowy ma przyczynić się do budowy silniejszej gospodarki Unii Europejskiej w reakcji na kryzys wywołany pandemią Covid-19. Na 800 mld euro w ramach Funduszu składają się dotacje i pożyczki. Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) podkreśliło w środę po zatwierdzeniu KPO, że wynegocjowane w Brukseli bezzwrotne środki w wysokości 106,9 mld zł oraz ponad 51,6 mld zł zaciąganych na preferencyjnych warunkach pożyczek zostaną zainwestowane w sposób ściśle określony w KPO. MFiPR koordynować będzie współpracę kilkunastu resortów w procesie przygotowania i wdrożenia 48 reform i 54 inwestycji. Zaznaczono także, że zaplanowane w KPO reformy oraz przedsięwzięcia pozwolą jeszcze lepiej stawić czoła wyzwaniom demograficznym, zmianom klimatu oraz korzystać z nowych technologii, w tym z rozwiązań cyfrowych. Według resortu środki z KPO mają także wzmocnić polską gospodarkę, zapewnić nowe inwestycje i miejsca pracy. Efekty wdrożenia KPO ma odczuć każdy obywatel".