Puda: ponad 1,067 mld zł z budżetu państwa dla Śląskiego na wkłady własne do projektów unijnych

Ponad 1,067 mld zł trafi z budżetu państwa do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego na zasilenie wkładów własnych samorządów do projektów współfinansowanych regionalnymi funduszami unijnymi nowej perspektywy– poinformował w czwartek w Katowicach szef MFiPR Grzegorz Puda.

To część z ogłoszonego w środę przez ministra finansów i polityki regionalnej budżetowego dofinansowania w wysokości 8,7 mld zł w skali kraju wkładów własnych samorządów, pod kątem regionalnych funduszy unijnych. Środki te mają trafiać do marszałków, z którymi MFiPR ma podpisywać aneksy do kontraktów programowych.

Zgodnie z informacją z MFiPR z budżetu państwa w całym kraju 7,6 mld zł zostanie przeznaczone na: 2,4 mld zł - uzupełnienie do środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 3,7 mld zł - uzupełnienie do środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 1,5 mld zł - uzupełnienie do środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Kolejne 1,1 mld zł zostanie przeznaczone na współfinansowanie projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań zleconych z obszaru administracji rządowej za pośrednictwem dysponentów.

Jak akcentował na czwartkowym briefingu w Katowicach minister Puda, chodzi o bezpośrednie wsparcie samorządów pod kątem ich możliwości realizacji projektów unijnych - ze względu na wymagany wkład własny (w przypadku woj. śląskiego i większości regionów wynosi on 15 proc.).

"Od samego początku, gdy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, zmieniło sposób myślenia również o samorządach, ponieważ odchodzimy od zaproponowanego przez naszych poprzedników wspierania tylko i wyłącznie dużych miast, dużych aglomeracji, a myślimy o bardziej zrównoważonym rozwoju" - mówił szef MFiPR.

"Aby udało się realizować zrównoważony rozwój, musimy przede wszystkim stawiać również na możliwości pozyskiwania środków europejskich dla tych małych, mniejszych i tych, których dotychczas bardzo często albo nie było po prostu stać ze względu na to, że nie miały środków finansowych na wkład własny lub też po prostu nie miały możliwości - po prostu dużym samorządom bardzo często było łatwiej pozyskać środki zewnętrzne" - ocenił.

"Inaczej mówiąc, polityka spójności, o której tak często mówimy, stała się polityką niespójności. Chcemy, aby polityka spójności przede wszystkim spajała całą Polskę, aby Polska była jedna, a samorządy miały te same prawa, niezależnie czy ktoś jest większy, czy mniejszy - aby równie mogły korzystać również z tych środków zewnętrznych" - zadeklarował.

"Dzisiaj rzeczywiście, dzięki decyzji pana premiera Mateusza Morawieckiego, możemy ogłosić, że do woj. śląskiego wpływa ponad 1 mld zł, który będzie mógł być wykorzystany na wkład własny, czyli to będą środki finansowe dla wszystkich samorządów, które będą chciały skorzystać z dofinansowania unijnego" - ogłosił Puda.

"To jest jeden z postulatów wielu samorządów, które od wielu miesięcy zwracały się do nas z pytaniami, kiedy uruchomimy dodatkowe środki finansowe, czy uruchomimy środki finansowe i oczywiście, w jakiej to będzie wysokości" - zrelacjonował.

Minister podkreślił, że kwota tego wsparcia dla woj. śląskiego jest rekordowa spośród regionów. "Myślę, że w kontekście takiego bardziej uczciwego, zrównoważonego rozwoju naszego województwa, poprzez wszystkie nasze subregiony te środki będą dystrybuowane" - zasugerował.

Dopytany przez PAP uściślił, że dysponentem tych funduszy będą marszałkowie, którzy będą mogli dystrybuować je poprzez związki subregionów zarządzające Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi (ZIT), czyli poprzez narzędzie zwiększające partycypację lokalnych samorządów w organizację wykorzystania funduszy europejskich.

"Najważniejsze, że sposób dystrybuowania musi być uczciwy, sprawiedliwy, a środki pochodzące z budżetu państwa, czyli bezpośrednio od ministra finansów, z jego budżetu, za zgodą pana premiera zostaną przekazane do województw" - dodał Puda.

Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Śląskiego (FE SL) to następca Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20, oparty o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego +, a także o nowy instrument Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Razem z nim FE SL zawiera 5,1 mld euro.

Minister Puda zobrazował w czwartek, że zapewniona teraz kwota ponad 1 mld zł z budżetu państwa uzupełni wartość FE SL, co łącznie przełoży się na ok. 25 mld zł do wykorzystania przez samorządy regionu.